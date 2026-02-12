Jadwal Lengkap Final Seluncur Es Olimpiade Milano Cortina 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Cabang olahraga seluncur es di Olimpiade Musim Dingin 2026 Milano Cortina memasuki babak penentuan medali emas pada hari ini, Kamis (12/2/2026). Rangkaian final dijadwalkan berlangsung secara maraton, dimulai dari nomor Figure Skating pria pada sore hari hingga disiplin Short Track pada dini hari esok.
Seluruh pertandingan akan dipusatkan di klaster Milano, dengan Mediolanum Forum sebagai arena utama untuk seluncur indah dan lintasan pendek, sementara Rho Fiera Milano akan menggelar nomor seluncur cepat jarak jauh.
Berikut adalah urutan waktu pertandingan perebutan medali emas seluncur es yang telah dikonfirmasi oleh panitia penyelenggara:
|Waktu (WIB)
|Cabang Olahraga
|Nomor Pertandingan
|15:00 - 19:00
|Figure Skating
|Men's Single Free Skating
|16:30
|Speed Skating
|5.000 Meter Putri
|03:36 (13 Feb)
|Short Track
|500 Meter Putri
|03:48 (13 Feb)
|Short Track
|1.000 Meter Putra
"Kami telah menyiapkan lintasan dengan kualitas es terbaik untuk memastikan para atlet dapat memecahkan rekor dunia hari ini. Koordinasi jadwal telah dipastikan agar penonton global dapat menikmati setiap detik perebutan medali," ujar Marco Rossi, Manajer Arena Mediolanum Forum.
Pada nomor Figure Skating, persaingan antara wakil Jepang dan Amerika Serikat menjadi daya tarik utama. Sementara itu, di nomor Short Track, kecepatan atlet-atlet Korea Selatan dan Tiongkok akan diuji oleh strategi tim tuan rumah Italia yang tampil impresif selama babak kualifikasi.
Bagi pemirsa di Indonesia, seluruh rangkaian pertandingan ini dapat disaksikan melalui platform streaming resmi pemegang hak siar Olimpiade 2026. Penonton disarankan untuk memantau update cuaca dan kondisi teknis arena yang dapat mempengaruhi waktu dimulainya pertandingan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved