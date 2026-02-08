Roland Fischnaller Raih Emas Snowboard Olimpiade 2026 di Livigno

Headline
ROLAND Fischnaller berhasil merebut medali emas nomor Parallel Giant Slalom putra di Olimpiade Musim Dingin 2026 setelah mengalahkan wakil Austria di Livigno Snow Park, Italia, Minggu (8/2/2026). Kemenangan dramatis ini ditentukan pada tikungan terakhir lintasan dengan selisih waktu hanya 0,15 detik.
Duel final yang mempertemukan Fischnaller dengan Andreas Prommegger dari Austria berlangsung sengit sejak gerbang start dibuka. Prommegger sempat memimpin di sektor atas lintasan dengan keunggulan 0,08 detik, memanfaatkan teknik agresif di area gerbang teknis yang rapat.
|Peringkat
|Nama Atlet
|Negara
|Selisih Waktu
|1 (Emas)
|Roland Fischnaller
|Italia
|-
|2 (Perak)
|Andreas Prommegger
|Austria
|+0.15s
|3 (Perunggu)
|Lee Sang-ho
|Korea Selatan
|-
Memasuki tikungan terakhir, Fischnaller melakukan manuver berisiko dengan mengambil sudut potong yang sangat tajam. Strategi ini terbukti efektif untuk menambah kecepatan di jalur lurus menuju finis. Sebaliknya, Prommegger sedikit kehilangan kendali saat papan seluncurnya menghantam tumpukan salju lunak di sisi luar lintasan.
"Saya melihat celah di tikungan terakhir dan memutuskan untuk mengambil risiko maksimal. Saat melewati garis finis dan melihat lampu hijau menyala di papan skor, rasanya sungguh luar biasa," ujar Roland Fischnaller usai pertandingan.
Kemenangan ini disambut gemuruh oleh ribuan pendukung tuan rumah yang memadati tribun Livigno Snow Park. Emas ini merupakan yang pertama bagi Italia di Olimpiade Musim Dingin 2026, sekaligus mengukuhkan posisi Fischnaller sebagai legenda hidup seluncur salju dunia.
