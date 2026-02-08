Profil Kira Kimura: Sang Pionir Emas Big Air Jepang di Olimpiade Musim Dingin 2026

Headline
Langit malam di Livigno Snow Park, Italia, menjadi saksi sejarah ketika seorang pemuda berusia 21 tahun asal Okayama, Jepang, meluncur deras dari ketinggian. Dengan putaran yang nyaris mustahil diikuti mata telanjang, Kira Kimura berhasil mendarat dengan sempurna dan mengamankan medali emas pertama bagi Jepang di cabang snowboard Big Air putra pada Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026.
Kemenangan ini bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah puncak dari evolusi teknis yang panjang dan dedikasi luar biasa dari seorang atlet yang sebelumnya dianggap sebagai "underdog" di tim nasional Jepang yang sangat kompetitif.
Lahir pada tahun 2004, Kira Kimura tumbuh di lingkungan yang tidak biasa bagi seorang peseluncur salju papan atas. Berbeda dengan atlet lain yang menghabiskan seluruh waktu mereka di gunung salju, Kimura banyak mengasah kemampuannya di fasilitas dry slope dan menggunakan kantong udara (air bag) raksasa di Jepang.
Latar belakangnya di bidang akrobatik dan senam memberikan keuntungan mekanis yang besar. Kimura memiliki kesadaran spasial yang luar biasa saat berada di udara, sebuah kemampuan krusial untuk melakukan rotasi kompleks dalam snowboarding modern.
Dunia seluncur salju mengenal Kira Kimura melalui keberaniannya melakukan teknik ekstrem. Di final Olimpiade 2026, Kimura mencatatkan skor tertinggi 90.50 pada putaran terakhirnya melalui teknik Switch Backside 1980 Mute Grab.
Teknik ini melibatkan putaran sebanyak lima setengah kali di udara dengan posisi awal yang berlawanan dari arah luncuran normal (switch). Keberhasilannya mengeksekusi trik ini dengan pendaratan yang sangat bersih membuatnya unggul dari rekan senegaranya, Ryoma Kimata, dan juara bertahan asal Tiongkok, Su Yiming.
|Peringkat
|Atlet
|Negara
|Total Skor
|1 (Emas)
|Kira Kimura
|Jepang
|179.50
|2 (Perak)
|Ryoma Kimata
|Jepang
|171.50
|3 (Perunggu)
|Su Yiming
|Tiongkok
|168.50
Sebelum meraih kejayaan di Milano Cortina, Kimura telah menunjukkan tanda-tanda dominasi sebagai pemenang FIS Crystal Globe 2023/2024. Salah satu faktor yang membedakan Kimura adalah metode latihannya di Jepang yang memiliki lebih dari 20 fasilitas latihan air bag.
Fasilitas ini memungkinkan para atlet mencoba trik berbahaya sepanjang tahun tanpa risiko cedera berat. Kimura menyebutkan bahwa persiapan offseason yang matang dan bantuan pelatih teknis yang detail adalah kunci mengapa ia bisa tampil tanpa beban di panggung sebesar Olimpiade.
Kira Kimura bukan hanya seorang juara; ia adalah representasi dari era baru snowboarding yang mengedepankan presisi teknis dan inovasi latihan. Dengan usia yang masih sangat muda, Kimura diprediksi akan terus mendominasi podium internasional hingga Olimpiade berikutnya.
