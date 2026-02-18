Terungkap! Teknologi Papan 2160 yang Bawa Mark McMorris Emas di Olimpiade Musim Dingin 2026

Rahasia Teknologi Papan 2160 yang Bawa Mark McMorris Emas di Olimpiade Musim Dingin 2026.(Dok. SB Nation)

MARK McMorris berhasil mencatatkan sejarah baru dalam perhelatan olimpiade musim dingin 2026 - seluncur salju slopestyle putra yang berlangsung di Mottolino Snowpark, Livigno, Italia.

Atlet veteran asal Kanada tersebut sukses meraih medali emas setelah menampilkan trik Backside Triple Cork 1620 yang sempurna di putaran terakhir.

Namun, kemenangan McMorris kali ini bukan hanya soal keberanian fisik. Para ahli menyoroti penggunaan teknologi "Papan Seluncur 2160" yang dirancang khusus untuk menghadapi karakteristik salju Italia yang keras dan suhu ekstrem yang menyentuh angka minus 20 derajat Celcius.

Teknologi inti pada papan tersebut terletak pada lapisan carbon-nanotube yang mampu meredam getaran frekuensi tinggi saat mendarat di permukaan es yang padat.

Hal ini memberikan stabilitas yang jauh lebih unggul dibandingkan papan konvensional yang cenderung menjadi kaku dan rapuh dalam suhu sangat dingin.

“Papan ini terasa seperti bagian dari kaki saya. Di suhu ekstrem seperti hari ini, material biasanya kehilangan elastisitasnya, namun teknologi 2160 menjaga fleksibilitas yang saya butuhkan untuk pendaratan bersih,” ujar McMorris usai upacara penyerahan medali.

Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi atlet-atlet muda dan menempatkan McMorris sebagai salah satu snowboarder tersukses dalam sejarah Olimpiade.

Medali perak jatuh ke tangan wakil Norwegia, sementara perunggu diamankan oleh atlet tuan rumah Italia yang juga tampil impresif di hadapan pendukungnya sendiri.(Olympics.com/CBC Canada/Forbes Tech & Action Sport/Mediaindonesia.com/Z-10)