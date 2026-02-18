Profil Mark McMorris: Peraih Emas Slopestyle Kanada di Olimpiade 2026

Headline
Mark McMorris bukan sekadar atlet snowboard; ia adalah simbol ketangguhan manusia. Lahir pada 9 Desember 1993 di Regina, Saskatchewan, Kanada, McMorris telah bertransformasi dari seorang anak di dataran rendah Kanada menjadi raja gunung di panggung dunia.
Dunia snowboarding mengenal McMorris sebagai inovator. Pada Maret 2011, di usia yang baru 17 tahun, ia menjadi orang pertama yang berhasil mendaratkan trik Backside Triple Cork 1440. Keberhasilan ini memaksa standar penilaian juri di seluruh dunia berubah dan memicu revolusi trik teknis yang kita lihat hari ini di Olimpiade.
Hingga tahun 2026, Mark McMorris telah mengoleksi berbagai gelar bergengsi yang menempatkannya di jajaran elit atlet dunia:
|Ajang
|Pencapaian
|Olimpiade Musim Dingin
|1 Emas (2026), 3 Perunggu (2014, 2018, 2022)
|Winter X Games
|25 Medali (Rekor Dunia terbanyak)
|World Championships
|Emas Big Air (2021)
Hal yang paling menginspirasi dari sosok McMorris adalah kemampuannya bangkit dari cedera. Berikut adalah beberapa momen "Comeback" ikonik dalam kariernya:
Di luar lintasan salju, Mark bersama saudaranya, Craig McMorris, mendirikan McMorris Foundation. Yayasan ini berfokus pada penyediaan akses olahraga bagi anak-anak yang kurang beruntung di Kanada, menunjukkan bahwa pengaruhnya melampaui sekadar prestasi di atas papan seluncur.
