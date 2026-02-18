Profil Mark McMorris: Peraih Emas Slopestyle Kanada di Olimpiade 2026

Ilustrasi(olympics.com)

Mark McMorris bukan sekadar atlet snowboard; ia adalah simbol ketangguhan manusia. Lahir pada 9 Desember 1993 di Regina, Saskatchewan, Kanada, McMorris telah bertransformasi dari seorang anak di dataran rendah Kanada menjadi raja gunung di panggung dunia.

Biodata Singkat Mark McMorris Nama Lengkap: Mark Lee McMorris

Mark Lee McMorris Tempat, Tanggal Lahir: Regina, Kanada, 9 Desember 1993

Regina, Kanada, 9 Desember 1993 Usia: 32 Tahun (per 2026)

32 Tahun (per 2026) Spesialisasi: Slopestyle & Big Air

Slopestyle & Big Air Julukan: Sparky, The Comeback Kid

Pionir Trik Snowboarding

Dunia snowboarding mengenal McMorris sebagai inovator. Pada Maret 2011, di usia yang baru 17 tahun, ia menjadi orang pertama yang berhasil mendaratkan trik Backside Triple Cork 1440. Keberhasilan ini memaksa standar penilaian juri di seluruh dunia berubah dan memicu revolusi trik teknis yang kita lihat hari ini di Olimpiade.

Daftar Prestasi Utama

Hingga tahun 2026, Mark McMorris telah mengoleksi berbagai gelar bergengsi yang menempatkannya di jajaran elit atlet dunia:

Ajang Pencapaian Olimpiade Musim Dingin 1 Emas (2026), 3 Perunggu (2014, 2018, 2022) Winter X Games 25 Medali (Rekor Dunia terbanyak) World Championships Emas Big Air (2021)

Melampaui Batas Rasa Sakit

Hal yang paling menginspirasi dari sosok McMorris adalah kemampuannya bangkit dari cedera. Berikut adalah beberapa momen "Comeback" ikonik dalam kariernya:

Sochi 2014: Bertanding dan meraih perunggu hanya dua minggu setelah mengalami patah tulang rusuk.

Bertanding dan meraih perunggu hanya dua minggu setelah mengalami patah tulang rusuk. Pyeongchang 2018: Meraih perunggu kurang dari setahun setelah kecelakaan fatal di Whistler yang menyebabkan 17 patah tulang dan koma induksi.

Meraih perunggu kurang dari setahun setelah kecelakaan fatal di Whistler yang menyebabkan 17 patah tulang dan koma induksi. Milano Cortina 2026: Meraih emas setelah sempat mengalami cedera pergelangan kaki parah pada musim kompetisi 2023.

Di luar lintasan salju, Mark bersama saudaranya, Craig McMorris, mendirikan McMorris Foundation. Yayasan ini berfokus pada penyediaan akses olahraga bagi anak-anak yang kurang beruntung di Kanada, menunjukkan bahwa pengaruhnya melampaui sekadar prestasi di atas papan seluncur.