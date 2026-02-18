Dominasi Jepang di Snowboard Terancam, Austria dan Kanada Mulai Mengejar

Headline
PERSAINGAN perebutan medali di cabang olahraga Snowboard pada Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 semakin sengit. Hingga Rabu (18/2/2026), Jepang masih kokoh di puncak klasemen khusus cabang snowboard, namun tekanan besar datang dari Austria dan Kanada yang baru saja menambah pundi emas mereka.
Keberhasilan Mark McMorris memenangkan nomor Slopestyle Putra memberikan tambahan satu medali emas krusial bagi Kanada. Hasil ini membuat Kanada kini mengoleksi total 2 medali (1 emas, 1 perak) di cabang snowboard, menempel ketat Austria yang unggul dalam total perolehan medali secara keseluruhan.
|Negara
|Emas
|Perak
|Perunggu
|Total
|1. Jepang
|1
|1
|1
|3
|2. Austria
|1
|2
|1
|4
|3. Kanada
|1
|1
|0
|2
|4. Italia
|1
|0
|0
|1
|5. Republik Ceko
|1
|0
|0
|1
Jepang membuktikan diri sebagai kekuatan baru di dunia snowboarding dengan menyapu bersih medali di nomor Big Air melalui Kira Kimura (emas) dan Ryoma Kimata (perak). Sementara itu, Tiongkok melalui bintang mereka Su Yiming tetap menjadi ancaman serius setelah berhasil mengamankan medali perak di nomor Slopestyle putra hari ini, yang menambah total koleksi medali Tiongkok menjadi dua (1 perak, 1 perunggu).
Persaingan cabang snowboard masih akan berlanjut di Livigno Snow Park untuk nomor-nomor bergengsi lainnya, termasuk Halfpipe dan Mixed Team Snowboard Cross yang diprediksi akan menjadi ladang medali bagi negara-negara Eropa seperti Austria dan Prancis. Dukungan publik tuan rumah Italia juga diharapkan kembali membuahkan hasil di nomor-nomor teknis mendatang.
