Johannes Klæbo Raih Emas ke-10: Pecahkan Rekor Abadi Olimpiade Musim Dingin

BINTANG ski lintas alam Norwegia, Johannes Høsflot Klæbo, resmi mencatatkan namanya dalam buku sejarah sebagai atlet tersukses sepanjang masa di Olimpiade Musim Dingin. Pada Rabu (18/2/2026), Klæbo berhasil mengamankan medali emas ke-10 sepanjang kariernya setelah memenangkan nomor men's team sprint free di Milano Cortina 2026.
Kemenangan terbaru ini membuat Klæbo melampaui rekor delapan medali emas yang sebelumnya dipegang bersama oleh tiga legenda Norwegia: Bjørn Dæhlie, Marit Bjørgen, dan Ole Einar Bjørndalen. Di usia 29 tahun, Klæbo kini menjadi "Kaisar" baru dalam jagat olahraga musim dingin.
Sepanjang penyelenggaraan Olimpiade 2026, Klæbo tampil nyaris tanpa cela. Emas di nomor team sprint free merupakan medali emas kelimanya di ajang ini saja. Berikut adalah rincian medali emas yang diraih Klæbo di Milano Cortina 2026:
|Nomor Pertandingan
|Tanggal
|Status
|Men's Skiathlon (10km + 10km)
|8 Februari 2026
|Emas
|Men's Sprint Classic
|10 Februari 2026
|Emas
|Men's 10km Freestyle
|13 Februari 2026
|Emas (Pecah Rekor ke-8)
|Men's 4 x 7.5km Relay
|15 Februari 2026
|Emas (Pecah Rekor ke-9)
|Men's Team Sprint Free
|18 Februari 2026
|Emas (Pecah Rekor ke-10)
Dalam pertandingan hari ini di Tesero Cross Country Skiing Stadium, Klæbo yang berpasangan dengan Einar Hedegart menunjukkan strategi yang sangat matang. Menjelang lap terakhir, Klæbo melakukan teknik stepping khasnya di tanjakan curam yang dikenal dengan sebutan "Klæbo Climb".
Akselerasi eksplosif tersebut membuatnya unggul jauh dari Ben Ogden (Amerika Serikat) dan wakil tuan rumah Italia yang harus puas dengan medali perak dan perunggu. Klæbo melintasi garis finis dengan penguasaan mutlak, menegaskan statusnya sebagai raja lintasan salju.
Catatan Sejarah: Klæbo kini menjadi atlet pertama dalam 46 tahun yang mampu meraih 5 medali emas dalam satu edisi Olimpiade Musim Dingin, menyamai prestasi legendaris speed skater Amerika Serikat, Eric Heiden, pada tahun 1980.
Dengan masih adanya satu nomor pertandingan tersisa (50km Mass Start), Johannes Klæbo berpeluang menutup Olimpiade 2026 dengan total 11 medali emas sepanjang kariernya, sebuah pencapaian yang mungkin tidak akan terpecahkan dalam beberapa dekade ke depan.
