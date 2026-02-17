Johannes Klæbo Jadi GOAT, Norwegia Puncaki Klasemen Olimpiade 2026

Johannes Høsflot Klæbo(olympics.com)

Bintang ski Norwegia, Johannes Høsflot Klæbo, mengukuhkan dirinya sebagai atlet tersukses dalam sejarah Olimpiade Musim Dingin setelah meraih medali emas di nomor Cross-Country Skiing, Selasa (17/2/2026). Keberhasilan Klæbo tidak hanya mencetak rekor individu, tetapi juga membawa kontingen Norwegia kian tak terkejar di puncak klasemen sementara Milano Cortina 2026.

Rekor Dunia: Dengan tambahan emas hari ini, Johannes Klæbo kini mengoleksi total 9 medali emas Olimpiade sepanjang kariernya, melampaui rekor legenda ski lintas alam sebelumnya.

Hingga Selasa malam waktu setempat, Norwegia masih mendominasi perolehan medali dengan total 29 medali. Performa impresif Klæbo di Val di Fiemme menjadi motor utama kesuksesan tim Nordic tersebut, sekaligus memperlebar jarak dari kejaran tuan rumah Italia dan Amerika Serikat.

"Ini bukan hanya tentang medali, tapi tentang dedikasi bertahun-tahun. Menjadi bagian dari sejarah Norwegia di puncak klasemen adalah kehormatan terbesar bagi saya," ujar Klæbo usai upacara penyerahan medali.

Klasemen Medali Olimpiade Musim Dingin 2026 (Update 17 Februari)

Peringkat Negara Emas Perak Perunggu 1 Norwegia 13 7 9 2 Italia 8 4 11 3 Amerika Serikat 6 8 5

Pencapaian Klæbo memberikan dampak psikologis besar bagi kontingen Norwegia. Dengan sisa lima hari kompetisi, Norwegia diprediksi akan mengunci gelar juara umum jika mampu mempertahankan dominasi di cabang Biathlon dan Speed Skating.

Sementara itu, Italia masih berharap pada cabang Sliding Sports untuk menambah pundi emas dan mengejar ketertinggalan di posisi kedua. Persaingan ketat ini dipastikan akan berlanjut hingga upacara penutupan di Stadion San Siro, Milan.