Update Klasemen Medali Olimpiade Musim Dingin 2026 Terbaru Hari Ini

Ilustrasi(olympics.com)

Persaingan perebutan gelar juara umum di Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 memasuki babak akhir pada Minggu, 22 Februari 2026. Norwegia dipastikan menjadi juara umum setelah mengoleksi 18 medali emas, jumlah terbanyak yang pernah diraih satu negara dalam sejarah Olimpiade Musim Dingin.

Informasi Terbaru: Amerika Serikat berhasil mengamankan posisi kedua setelah memenangkan final hoki es putra melawan Kanada dengan skor 2-1, mengulangi sukses tim putri mereka.

Tabel Perolehan Medali (Update 22 Februari 2026)

Peringkat Negara Emas Perak Perunggu Total 1 Norwegia 18 11 11 40 2 Amerika Serikat 11 12 9 32 3 Belanda 10 7 3 20 4 Italia 10 6 14 30 5 Prancis 8 9 6 23

Dominasi Norwegia dan Sejarah Baru Amerika Serikat

Norwegia kembali membuktikan diri sebagai penguasa olahraga musim dingin. Keberhasilan Johannes Hoesflot Klaebo meraih emas keenamnya di nomor 50km mass start putra menjadi catatan sejarah tersendiri. Klaebo kini menyandang status sebagai salah satu atlet tersukses dalam sejarah Olimpiade.

Di sisi lain, kontingen Amerika Serikat tampil luar biasa di hari terakhir. Keberhasilan tim hoki es putra mengalahkan Kanada di PalaItalia Santa Giulia Arena memastikan AS meraih medali emas ke-11 mereka. Ini merupakan pencapaian emas terbanyak AS dalam satu edisi Olimpiade Musim Dingin, melampaui rekor sebelumnya.

Penutupan di Verona

Olimpiade Musim Dingin 2026 akan resmi ditutup malam ini di Verona Arena, sebuah amfiteater Romawi kuno yang ikonik. Upacara penutupan akan menandai penyerahan estafet kepada tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2030, yaitu Alpen Prancis.

Bagi Indonesia dan negara-negara tropis lainnya, edisi 2026 juga mencatatkan sejarah dengan keberhasilan Brasil meraih medali emas pertama mereka di cabang olahraga musim dingin, memberikan inspirasi bagi perkembangan olahraga salju di negara-negara non-tradisional.