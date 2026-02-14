Update Hasil Olimpiade 14 Februari Pagi: Emas Bersejarah Australia dan Dominasi Belanda

Ilustrasi(olympics.com)

AUSTRALIA mencatatkan sejarah besar di Olimpiade Musim Dingin 2026 Milano Cortina setelah atlet muda Josie Baff meraih medali emas pada Jumat (13/2). Sementara itu, tim Belanda terus menunjukkan dominasi mutlak di lintasan es dengan menyapu bersih podium di beberapa nomor speed skating.

Josie Baff mengamankan podium tertinggi pada nomor Snowboard Cross putri yang berlangsung di Livigno Snow Park. Baff berhasil mengungguli atlet unggulan asal Republik Ceko, Eva Samkova, dan wakil tuan rumah Italia dalam partai final yang dramatis. Kemenangan ini merupakan medali emas pertama bagi Australia di ajang Milano Cortina 2026 sekaligus mempertegas eksistensi atlet belahan bumi selatan di olahraga musim dingin.

Di lokasi lain, tepatnya di lintasan Short Track, Belanda memperkokoh posisinya di jajaran 10 besar klasemen. Jens van't Wout sukses memenangkan medali emas di nomor 1.000 meter putra setelah mencatatkan waktu tercepat, mengalahkan wakil Tiongkok dan Korea Selatan. Kesuksesan ini diikuti oleh Xandra Velzeboer yang meraih emas di nomor 500 meter putri, menjadikan Belanda sebagai negara paling produktif di lintasan es sejauh ini.

Hingga Jumat malam waktu setempat, Norwegia masih kokoh di puncak klasemen dengan perolehan 7 medali emas. Tuan rumah Italia membayangi di posisi kedua dengan 6 emas setelah mendapatkan tambahan medali dari cabang Alpine Skiing. Amerika Serikat berada di posisi ketiga dengan 4 emas, namun unggul dalam total perolehan medali perak.

Statistik Medali Terkini (13 Februari 2026): Norwegia: 7 Emas, 2 Perak, 5 Perunggu

7 Emas, 2 Perak, 5 Perunggu Italia: 6 Emas, 3 Perak, 8 Perunggu

6 Emas, 3 Perak, 8 Perunggu Amerika Serikat: 4 Emas, 7 Perak, 3 Perunggu

Persaingan perebutan medali diprediksi akan semakin memanas pada Sabtu (14/2). Sejumlah nomor bergengsi seperti Giant Slalom Putra di Cortina d'Ampezzo dan final Ice Hockey putri dijadwalkan akan berlangsung dan berpotensi mengubah susunan lima besar klasemen sementara.

PENAFIAN _Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi