Mark McMorris Raih Emas Snowboard Slopestyle Olimpiade 2026

Legenda snowboard Kanada, Mark McMorris, akhirnya berhasil mengamankan medali emas Olimpiade pertamanya di nomor Snowboard Slopestyle Putra pada ajang Milano Cortina 2026, Rabu (18/2/2026). Bertanding di Livigno Snow Park, McMorris mencatatkan skor tertinggi 94.33 untuk mengungguli rival beratnya, Su Yiming (Tiongkok) dan Marcus Kleveland (Norwegia).

Fakta Menarik: Mark McMorris kini menjadi atlet snowboard pertama dalam sejarah yang meraih medali di empat edisi Olimpiade berturut-turut (Sochi 2014, Pyeongchang 2018, Beijing 2022, dan Milano Cortina 2026).

Drama di Livigno Snow Park

Pertandingan final berlangsung sangat ketat sejak putaran pertama. Juara bertahan asal Tiongkok, Su Yiming, sempat memimpin jalannya kompetisi hingga Run 2 dengan skor 92.50. Namun, McMorris yang tampil sebagai salah satu peserta terakhir di Run 3, melakukan performa yang hampir tanpa celah.

McMorris mengombinasikan teknik rail yang sangat teknis dengan lompatan udara yang spektakuler, termasuk trik Backside Triple Cork 1620 yang dieksekusi dengan sempurna. Skor 94.33 yang diraihnya tidak mampu dikejar oleh peserta lain hingga kompetisi berakhir.

Daftar Peraih Medali Snowboard Slopestyle Putra 2026

Medali Atlet Negara Skor EMAS Mark McMorris Kanada 94.33 PERAK Su Yiming Tiongkok 92.50 PERUNGGU Marcus Kleveland Norwegia 90.80

Dominasi Veteran di Tengah Kepungan Rider Muda

Kemenangan McMorris di usia 32 tahun membuktikan bahwa pengalaman masih memegang peranan kunci di olahraga ekstrem. Meski dikepung oleh rider-rider muda seperti Su Yiming (21) dan Marcus Kleveland (26), McMorris mampu menjaga konsistensi trik dan kontrol pendaratan yang menjadi pembeda di mata juri.

Dengan hasil ini, Kanada kini menambah pundi medali emasnya dan terus bersaing di papan atas klasemen umum Olimpiade Musim Dingin 2026. Sementara itu, Su Yiming yang harus puas dengan medali perak menyatakan akan fokus pada nomor Big Air yang akan digelar pekan depan untuk membalas kekalahannya.