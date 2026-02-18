Mark McMorris Raih Emas Snowboard Slopestyle Olimpiade 2026

Headline
Legenda snowboard Kanada, Mark McMorris, akhirnya berhasil mengamankan medali emas Olimpiade pertamanya di nomor Snowboard Slopestyle Putra pada ajang Milano Cortina 2026, Rabu (18/2/2026). Bertanding di Livigno Snow Park, McMorris mencatatkan skor tertinggi 94.33 untuk mengungguli rival beratnya, Su Yiming (Tiongkok) dan Marcus Kleveland (Norwegia).
Pertandingan final berlangsung sangat ketat sejak putaran pertama. Juara bertahan asal Tiongkok, Su Yiming, sempat memimpin jalannya kompetisi hingga Run 2 dengan skor 92.50. Namun, McMorris yang tampil sebagai salah satu peserta terakhir di Run 3, melakukan performa yang hampir tanpa celah.
McMorris mengombinasikan teknik rail yang sangat teknis dengan lompatan udara yang spektakuler, termasuk trik Backside Triple Cork 1620 yang dieksekusi dengan sempurna. Skor 94.33 yang diraihnya tidak mampu dikejar oleh peserta lain hingga kompetisi berakhir.
|Medali
|Atlet
|Negara
|Skor
|EMAS
|Mark McMorris
|Kanada
|94.33
|PERAK
|Su Yiming
|Tiongkok
|92.50
|PERUNGGU
|Marcus Kleveland
|Norwegia
|90.80
Kemenangan McMorris di usia 32 tahun membuktikan bahwa pengalaman masih memegang peranan kunci di olahraga ekstrem. Meski dikepung oleh rider-rider muda seperti Su Yiming (21) dan Marcus Kleveland (26), McMorris mampu menjaga konsistensi trik dan kontrol pendaratan yang menjadi pembeda di mata juri.
Dengan hasil ini, Kanada kini menambah pundi medali emasnya dan terus bersaing di papan atas klasemen umum Olimpiade Musim Dingin 2026. Sementara itu, Su Yiming yang harus puas dengan medali perak menyatakan akan fokus pada nomor Big Air yang akan digelar pekan depan untuk membalas kekalahannya.
