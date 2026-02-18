Quatrick Medali Seluncur Salju Slopestyle Mark McMorris: Konsistensi Tanpa Batas di Empat Olimpiade

Headline
Dunia seluncur salju memberikan penghormatan tertinggi kepada Mark McMorris. Atlet berusia 32 tahun asal Kanada tersebut akhirnya berdiri di podium tertinggi setelah tiga edisi Olimpiade sebelumnya (2014, 2018, 2022) selalu tertahan di peringkat ketiga dengan medali perunggu.
Keberhasilan McMorris meraih emas di Milano Cortina 2026, Rabu (18/2/2026), menjadikannya simbol konsistensi tanpa batas. Di tengah gempuran rider muda yang mengandalkan rotasi ekstrem, McMorris menunjukkan bahwa kematangan teknik dan ketenangan mental adalah kunci kemenangan di Livigno Snow Park.
Bagi publik Kanada, McMorris adalah simbol ketangguhan. Sejak debutnya di Sochi 2014, ia selalu menjadi tumpuan medali. Namun, langkahnya untuk meraih emas selalu terhenti oleh faktor teknis maupun cedera. Di Livigno, semua elemen tersebut menyatu sempurna melalui trik Backside Triple Cork 1620 yang ia daratkan dengan presisi luar biasa.
|Edisi Olimpiade
|Lokasi
|Medali
|Sochi 2014
|Rusia
|Perunggu
|Pyeongchang 2018
|Korea Selatan
|Perunggu
|Beijing 2022
|Tiongkok
|Perunggu
|Milano Cortina 2026
|Italia
|EMAS
Kemenangan ini terasa sangat emosional mengingat sejarah medis McMorris. Ia pernah mengalami kecelakaan fatal saat melakukan backcountry snowboarding yang menyebabkan patah tulang rahang, tulang rusuk, hingga paru-paru yang kolaps. Namun, ia selalu berhasil kembali ke level tertinggi.
"Ini adalah puncak dari segala kerja keras dan rasa sakit yang saya lalui selama satu dekade terakhir. Berdiri di sini dengan emas di leher saya adalah mimpi yang menjadi kenyataan," ujar McMorris sesaat setelah upacara penyerahan medali.
Dengan raihan emas ini, McMorris tidak hanya membawa pulang kemenangan untuk Kanada, tetapi juga mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet snowboard terbesar sepanjang masa. Fokus McMorris selanjutnya adalah memberikan dukungan bagi tim Kanada di nomor Big Air yang akan segera dimulai.
