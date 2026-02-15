Update Klasemen Medali Olimpiade Musim Dingin 2026: Norwegia Memimpin, Italia Menguntit

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Memasuki hari ke-10 pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin 2026 di Milano Cortina, Italia, persaingan perolehan medali semakin ketat. Norwegia, yang dikenal sebagai kekuatan tradisional olahraga musim dingin, masih memimpin klasemen dengan raihan 7 medali emas. Namun, posisi mereka belum aman karena tuan rumah Italia terus memberikan tekanan di peringkat kedua.
Hingga Minggu (15/2/2026), Italia telah mengumpulkan total 17 medali, yang merupakan jumlah total terbanyak di antara seluruh peserta, meskipun secara peringkat berada di posisi kedua karena kalah jumlah emas dari Norwegia. Amerika Serikat juga menunjukkan kebangkitan melalui performa gemilang di arena speed skating.
|Peringkat
|Negara
|Emas
|Perak
|Perunggu
|Total
|1
|Norwegia
|7
|2
|5
|14
|2
|Italia (Tuan Rumah)
|6
|3
|8
|17
|3
|Amerika Serikat
|4
|7
|3
|14
|4
|Jerman
|4
|3
|2
|9
|5
|Swedia
|4
|3
|1
|8
Catatan Utama Hari Ini:
Beberapa pertandingan final masih akan berlangsung hingga malam hari waktu setempat di Cortina d’Ampezzo. Hasil klasemen ini akan terus diperbarui seiring dengan selesainya nomor-nomor pertandingan krusial di cabang Ski Alpen dan Biathlon.
