Daftar Peraih Emas Olimpiade Musim Dingin 2026 Hari Ini 19 Februari

Memasuki hari ke-12 penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin 2026 Milano-Cortina, Kamis (19/2), persaingan perolehan medali semakin memanas. Beberapa sejarah besar tercipta hari ini, mulai dari pecahnya rekor abadi hingga medali emas pertama bagi negara tropis.
Berikut adalah daftar atlet dan negara yang berhasil mengamankan medali emas pada pertandingan yang berlangsung hingga siang hari ini:
|Cabang Olahraga
|Pemenang Emas
|Negara
|Snowboard Slopestyle Putra
|Su Yiming
|Tiongkok
|Alpine Skiing Giant Slalom
|Lucas Braathen
|Brasil
|Freestyle Skiing Aerials Putri
|Xu Mengtao
|Tiongkok
|Cross-Country Team Sprint
|J. Klaebo / E. Hedegart
|Norwegia
|Short Track 3000m Relay Putri
|Kim Gil-li dkk.
|Korea Selatan
Johannes Hoesflot Klaebo dari Norwegia resmi menasbihkan dirinya sebagai atlet tersukses dalam sejarah Olimpiade Musim Dingin. Dengan kemenangan di nomor Team Sprint Free hari ini, ia kini mengoleksi total 10 medali emas, melampaui rekor legenda Ole Einar Bjoerndalen.
Kejutan emosional juga datang dari Lucas Braathen. Mewakili Brasil, ia mencetak sejarah sebagai peraih emas pertama dari Amerika Latin di ajang Winter Olympics. Sementara itu, Su Yiming memberikan kado ulang tahun ke-22 yang manis bagi dirinya sendiri dengan emas di nomor slopestyle.
Update perolehan medali Olimpiade Musim Dingin 2026 per 12 Februari. Persaingan sengit Jerman dan Amerika Serikat di bawah dominasi Norwegia.
