Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Daftar Peraih Emas Olimpiade Musim Dingin 2026 Hari Ini 19 Februari

19/2/2026 17:43
Daftar Peraih Emas Olimpiade Musim Dingin 2026 Hari Ini 19 Februari
Ilustrasi(Dok Istimewa)

 

Memasuki hari ke-12 penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin 2026 Milano-Cortina, Kamis (19/2), persaingan perolehan medali semakin memanas. Beberapa sejarah besar tercipta hari ini, mulai dari pecahnya rekor abadi hingga medali emas pertama bagi negara tropis.

Hasil Pertandingan Final Hari Ini

Berikut adalah daftar atlet dan negara yang berhasil mengamankan medali emas pada pertandingan yang berlangsung hingga siang hari ini:

Cabang Olahraga Pemenang Emas Negara
Snowboard Slopestyle Putra Su Yiming Tiongkok
Alpine Skiing Giant Slalom Lucas Braathen Brasil
Freestyle Skiing Aerials Putri Xu Mengtao Tiongkok
Cross-Country Team Sprint J. Klaebo / E. Hedegart Norwegia
Short Track 3000m Relay Putri Kim Gil-li dkk. Korea Selatan

Momen Bersejarah di Milano-Cortina

Johannes Hoesflot Klaebo dari Norwegia resmi menasbihkan dirinya sebagai atlet tersukses dalam sejarah Olimpiade Musim Dingin. Dengan kemenangan di nomor Team Sprint Free hari ini, ia kini mengoleksi total 10 medali emas, melampaui rekor legenda Ole Einar Bjoerndalen.

Kejutan emosional juga datang dari Lucas Braathen. Mewakili Brasil, ia mencetak sejarah sebagai peraih emas pertama dari Amerika Latin di ajang Winter Olympics. Sementara itu, Su Yiming memberikan kado ulang tahun ke-22 yang manis bagi dirinya sendiri dengan emas di nomor slopestyle.

Informasi Update: Final Hoki Es Putri antara Amerika Serikat vs Kanada dan Final Figure Skating Tunggal Putri akan berlangsung malam ini pukul 20:00 WIB.

Klasemen Medali Sementara (Top 5)

  • 1. Norwegia: 15 Emas
  • 2. Italia: 9 Emas
  • 3. Amerika Serikat: 8 Emas
  • 4. Tiongkok: 7 Emas
  • 5. Belanda: 6 Emas



Editor : Indrastuti
