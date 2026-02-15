Jadwal Lengkap Olimpiade Musim Dingin 15 Februari 2026: Cek Jam Tayang WIB

Headline
Memasuki hari ke-10 pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 pada Minggu, 15 Februari 2026, persaingan perebutan medali emas semakin padat. Hari ini menyajikan delapan nomor final yang krusial bagi posisi klasemen negara-negara peserta.
Bagi pemirsa di Indonesia, rangkaian pertandingan dimulai dari sore hari hingga dini hari esok. Berikut adalah kronologi lengkap jadwal pertandingan dalam Waktu Indonesia Barat (WIB).
|15:00
|Curling (Putra): Round Robin - Berbagai Negara
|16:00
|Alpine Skiing: Women's Giant Slalom (Run 1)
|17:15
|Biathlon: Men's 12.5km Pursuit (FINAL MEDALI)
|18:00
|Cross-country Skiing: Men's 4x7.5km Relay (FINAL)
|18:10
|Ice Hockey: Swiss vs Republik Ceko
|19:30
|Alpine Skiing: Women's Giant Slalom (FINAL MEDALI)
|21:00
|Speed Skating: Women's 500m (FINAL MEDALI)
|22:40
|Ice Hockey: Kanada vs Prancis
|01:45
|Figure Skating: Pair Skating (Short Program)
|03:10
|Ice Hockey: Amerika Serikat vs Jerman (Big Match)
Pastikan Anda tidak melewatkan momen bersejarah di Milano Cortina 2026. Hasil pertandingan dan klasemen medali terbaru akan terus diperbarui secara real-time melalui kanal berita olahraga kami.
