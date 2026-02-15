Jadwal Lengkap Olimpiade Musim Dingin 15 Februari 2026: Cek Jam Tayang WIB

Ilustrasi(olympics.com)

Memasuki hari ke-10 pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 pada Minggu, 15 Februari 2026, persaingan perebutan medali emas semakin padat. Hari ini menyajikan delapan nomor final yang krusial bagi posisi klasemen negara-negara peserta.

Bagi pemirsa di Indonesia, rangkaian pertandingan dimulai dari sore hari hingga dini hari esok. Berikut adalah kronologi lengkap jadwal pertandingan dalam Waktu Indonesia Barat (WIB).

Jadwal Pertandingan Berdasarkan Waktu (WIB)

Sesi Sore (15:00 - 18:00 WIB) 15:00 Curling (Putra): Round Robin - Berbagai Negara 16:00 Alpine Skiing: Women's Giant Slalom (Run 1) 17:15 Biathlon: Men's 12.5km Pursuit (FINAL MEDALI)

Sesi Malam (18:00 - 22:00 WIB) 18:00 Cross-country Skiing: Men's 4x7.5km Relay (FINAL) 18:10 Ice Hockey: Swiss vs Republik Ceko 19:30 Alpine Skiing: Women's Giant Slalom (FINAL MEDALI) 21:00 Speed Skating: Women's 500m (FINAL MEDALI)

Sesi Dini Hari (22:00 - 04:00 WIB, 16 Feb) 22:40 Ice Hockey: Kanada vs Prancis 01:45 Figure Skating: Pair Skating (Short Program) 03:10 Ice Hockey: Amerika Serikat vs Jerman (Big Match)

Pastikan Anda tidak melewatkan momen bersejarah di Milano Cortina 2026. Hasil pertandingan dan klasemen medali terbaru akan terus diperbarui secara real-time melalui kanal berita olahraga kami.

PENAFIAN _Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi