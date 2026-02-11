Rayakan Olimpiade Musim Dingin 2026, ESA Rilis Foto Satelit Menakjubkan Italia Utara

Headline
BADAN Antariksa Eropa (ESA) merilis pemandangan luar biasa wilayah Italia Utara yang ditangkap misi satelit Copernicus Sentinel-2. Peluncuran gambar ini dilakukan untuk merayakan hari pembukaan Olimpiade Musim Dingin Milano-Cortina 2026 pada 6 Februari, saat ribuan atlet kelas dunia berkumpul untuk memperebutkan emas di antara jajaran pegunungan Alpen.
Citra resolusi tinggi ini diambil dari orbit sinkron matahari pada ketinggian 786 kilometer di atas permukaan bumi. Foto tersebut mengungkap lanskap yang sangat beragam, mulai dari lembah bersalju yang terlihat seperti jaringan saraf, hingga puncak gunung yang menjadi lokasi berbagai arena pertandingan Olimpiade Musim Dingin 2026.
Pada bagian kiri bawah gambar, terlihat hamparan perkotaan Milano, kota terpadat kedua di Italia. Di sebelah kanannya, kota bersejarah Verona tampak bersanding dengan bentangan biru Danau Garda yang luas. Sementara itu, laguna besar yang menampung kota Venesia terlihat jelas di sisi kanan, tepat di pesisir Adriatik.
Berada jauh di medan pegunungan Alpen ke arah utara adalah Cortina d'Ampezzo, kota yang menjadi nama resmi ajang Olimpiade tahun ini. Gambar close-up dari orbit yang ditampilkan juga didukung oleh satelit dari konstelasi Italian IRIDE Hawk for Earth Observation (HEO) yang diambil pada 1 Februari.
Kota Cortina d'Ampezzo, yang sering dijuluki sebagai "Mutiara Dolomites" karena dikelilingi jajaran pegunungan yang menjulang tinggi, akan menjadi tuan rumah bagi sejumlah cabang olahraga dalam beberapa minggu ke depan, termasuk curling, ski alpen, serta olahraga luncur seperti bobsleigh, skeleton, dan luge.
Misi Copernicus Sentinel-2 milik ESA terdiri dari tiga satelit utama: Sentinel-2A, Sentinel-2B, dan Sentinel-2C. Ketiganya bertugas mengamati daratan dan lautan secara sistematis menggunakan instrumen multispectral imager (MSI) dengan resolusi spasial hingga 10 meter.
Selain memberikan visual yang estetik, misi ini memikul tugas penting dalam memantau kesehatan hutan, sektor pertanian, penggunaan lahan, hingga perairan pesisir di seluruh dunia. Satelit-satelit ini juga berperan krusial dalam memetakan area bencana untuk membantu layanan darurat saat terjadi banjir besar, kebakaran hutan, hingga gempa bumi. (Space/Z-2)
