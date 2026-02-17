Jadwal Olimpiade Milano Cortina 17 Februari: Penentuan Nasib Raksasa Hoki Es

Ilustrasi(olympics.com)

Babak kualifikasi playoff hoki es putra Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 resmi dimulai hari ini, Selasa (17/2), di Milan, Italia. Empat pertandingan hidup-mati akan menentukan siapa yang berhak melaju ke babak perempat final untuk menantang tim-tim unggulan yang sudah menunggu di fase gugur.

Hari ke-11 pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin 2026 menjadi momen krusial bagi cabang olahraga hoki es. Tim-tim yang gagal memuncaki grup di fase penyisihan kini harus saling sikut di babak kualifikasi playoff. Pertandingan ini akan digelar di dua lokasi utama di Milan, yakni PalaItalia Santa Giulia dan Milano Hockey Forum.

Jadwal Pertandingan Utama Hari Ini (WIB) 17.00 WIB: Hoki Es Putra - Playoff 1

Hoki Es Putra - Playoff 1 19.00 WIB: Snowboard Women's Slopestyle (Final Medali)

Snowboard Women's Slopestyle (Final Medali) 21.00 WIB: Hoki Es Putra - Playoff 2

Hoki Es Putra - Playoff 2 22.30 WIB: Speed Skating Men's 1000m (Final Medali)

Speed Skating Men's 1000m (Final Medali) 23.00 WIB: Figure Skating Women's Single (Short Program)

Selain ketegangan di arena hoki, sorotan publik juga tertuju pada Mediolanum Forum. Cabang olahraga Figure Skating nomor tunggal putri (Women's Single Skating) akan memulai sesi Short Program. Ini merupakan salah satu nomor paling bergengsi yang diprediksi akan menyedot perhatian jutaan pasang mata karena kehadiran atlet-atlet elit dunia.

Di sektor lain, cabang Snowboard akan memperebutkan medali emas pada nomor Women's Slopestyle yang berlangsung di lereng pegunungan Cortina d'Ampezzo. Cuaca di lokasi dilaporkan cukup cerah, mendukung kelancaran kompetisi olahraga ekstrem tersebut.

Bagi pemirsa di Indonesia, rangkaian pertandingan hari ini akan berlangsung dari sore hingga dini hari nanti. Pastikan memantau jadwal secara berkala melalui kanal resmi karena intensitas pertandingan di babak gugur hoki es cenderung memiliki durasi yang sulit diprediksi jika terjadi babak tambahan (overtime).