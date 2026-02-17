Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Update Klasemen Medali Olimpiade Musim Dingin 2026 Hari Ini: Norwegia Tembus 13 Emas

Media Indonesia
17/2/2026 22:01
Update Klasemen Medali Olimpiade Musim Dingin 2026 Hari Ini: Norwegia Tembus 13 Emas
Ilustrasi(olympics.com)

 

Dominasi Norwegia di ajang Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 semakin tidak tergoyahkan. Hingga Selasa (17/2/2026) malam WIB, negara Nordik tersebut kokoh memimpin klasemen perolehan medali dengan koleksi 13 emas, 7 perak, dan 9 perunggu.

Tambahan emas terbaru Norwegia datang dari bintang mereka, Johannes Høsflot Klæbo, yang memenangkan nomor Cross-Country Skiing. Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan posisi Norwegia sebagai kekuatan utama di pegunungan salju Italia, meninggalkan pesaing terdekatnya dengan selisih yang cukup signifikan.

Tuan Rumah Italia Bertahan di Posisi Kedua

Tuan rumah Italia terus berupaya memberikan perlawanan sengit. Berada di posisi kedua, Italia telah mengumpulkan 8 medali emas, 4 perak, dan 11 perunggu. Dukungan publik di Cortina d'Ampezzo menjadi suntikan semangat luar biasa bagi para atlet Azzurri, terutama di cabang Sliding Sports dan Alpine Skiing.

Sementara itu, Amerika Serikat melengkapi posisi tiga besar dengan raihan 6 emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Persaingan di lima besar juga melibatkan Belanda dan Austria yang saling sikut di tabel perolehan medali.

Update Medali Olimpiade Musim Dingin 2026 (Top 5)

Negara Emas Perak Perunggu Total
1. Norwegia 13 7 9 29
2. Italia 8 4 11 23
3. Amerika Serikat 6 8 5 19
4. Belanda 6 5 1 12
5. Austria 5 8 3 16

Pertandingan hari ini masih menyisakan beberapa nomor final di cabang Figure Skating dan Short Track Speed Skating yang berpotensi mengubah posisi di papan tengah klasemen. Update klasemen medali Olimpiade Musim Dingin 2026 akan terus diperbarui seiring berakhirnya pertandingan di setiap venue.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved