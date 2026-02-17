Update Klasemen Medali Olimpiade Musim Dingin 2026 Hari Ini: Norwegia Tembus 13 Emas

Ilustrasi(olympics.com)

Dominasi Norwegia di ajang Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 semakin tidak tergoyahkan. Hingga Selasa (17/2/2026) malam WIB, negara Nordik tersebut kokoh memimpin klasemen perolehan medali dengan koleksi 13 emas, 7 perak, dan 9 perunggu.

Tambahan emas terbaru Norwegia datang dari bintang mereka, Johannes Høsflot Klæbo, yang memenangkan nomor Cross-Country Skiing. Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan posisi Norwegia sebagai kekuatan utama di pegunungan salju Italia, meninggalkan pesaing terdekatnya dengan selisih yang cukup signifikan.

Tuan Rumah Italia Bertahan di Posisi Kedua

Tuan rumah Italia terus berupaya memberikan perlawanan sengit. Berada di posisi kedua, Italia telah mengumpulkan 8 medali emas, 4 perak, dan 11 perunggu. Dukungan publik di Cortina d'Ampezzo menjadi suntikan semangat luar biasa bagi para atlet Azzurri, terutama di cabang Sliding Sports dan Alpine Skiing.

Sementara itu, Amerika Serikat melengkapi posisi tiga besar dengan raihan 6 emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Persaingan di lima besar juga melibatkan Belanda dan Austria yang saling sikut di tabel perolehan medali.

Update Medali Olimpiade Musim Dingin 2026 (Top 5)

Negara Emas Perak Perunggu Total 1. Norwegia 13 7 9 29 2. Italia 8 4 11 23 3. Amerika Serikat 6 8 5 19 4. Belanda 6 5 1 12 5. Austria 5 8 3 16

Pertandingan hari ini masih menyisakan beberapa nomor final di cabang Figure Skating dan Short Track Speed Skating yang berpotensi mengubah posisi di papan tengah klasemen. Update klasemen medali Olimpiade Musim Dingin 2026 akan terus diperbarui seiring berakhirnya pertandingan di setiap venue.