Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Profil Mikaela Shiffrin: Ratu Ski Alpen Pemburu Emas Milano Cortina 2026

15/2/2026 07:00
Profil Mikaela Shiffrin: Ratu Ski Alpen Pemburu Emas Milano Cortina 2026
Mikaela Shiffrin(olympics.com)

 

Mikaela Shiffrin, legenda ski alpen asal Amerika Serikat, menjadi pusat perhatian dunia saat bersiap turun di nomor Giant Slalom Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina pada Minggu, 15 Februari 2026. Atlet berusia 30 tahun ini mengincar medali emas tambahan untuk mengukuhkan statusnya sebagai pemain ski tersukses dalam sejarah.

Biodata Singkat

Nama Lengkap : Mikaela Pauline Shiffrin
Lahir : 13 Maret 1995 (Vail, Colorado, AS)
Spesialisasi : Slalom, Giant Slalom
Prestasi Utama : 2 Medali Emas Olimpiade, 100+ Kemenangan Piala Dunia

Lahir di Vail, Colorado, Shiffrin telah mendominasi dunia ski alpen sejak usia remaja. Ia mencatatkan sejarah sebagai juara slalom termuda dalam sejarah Olimpiade saat meraih emas di Sochi 2014 pada usia 18 tahun. Memasuki tahun 2026, ia tetap menjadi standar emas dalam olahraga musim dingin berkat tekniknya yang presisi dan mentalitas juara yang tak tergoyahkan.

Di Milano Cortina 2026, Shiffrin menghadapi tantangan besar untuk menebus hasil mengecewakan di edisi Olimpiade sebelumnya. Dengan kondisi fisik yang prima dan dukungan penuh dari tim AS, ia difavoritkan untuk membawa pulang emas di nomor Giant Slalom dan Slalom putri.

Baca juga :  Jadwal Olimpiade Musim Dingin 15 Februari: Panggung Pembuktian Shiffrin & Bintang NHL

"I am here to give everything I have on the mountain. Every race is a new story, and Milano Cortina is where I want to write a special chapter," ujar Shiffrin dalam sesi latihan terakhir di Cortina d'Ampezzo.

Kehadirannya di lintasan es Italia hari ini diprediksi akan menarik jutaan pasang mata, menjadikannya salah satu momen paling dinantikan dalam sejarah Olimpiade Musim Dingin modern.

 

 

PENAFIAN _Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi



Editor : Indrastuti
