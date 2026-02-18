Hasil Final Slopestyle Putra: McMorris Menang Tipis atas Su Yiming

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Pertarungan sengit di Livigno Snow Park berakhir dengan drama pada putaran terakhir (Run 3) saat Mark McMorris (Kanada) berhasil menggeser posisi Su Yiming (Tiongkok) untuk merebut medali emas Snowboard Slopestyle Putra Olimpiade 2026, Rabu (18/2/2026). Skor tipis 94.33 milik McMorris mematahkan harapan Su Yiming yang sempat memimpin sejak putaran kedua.

Urutan Skor Akhir (Best of 3 Runs) 1. Mark McMorris (Kanada): 94.33 (Run 3) - EMAS

94.33 (Run 3) - 2. Su Yiming (Tiongkok): 92.50 (Run 2) - PERAK

92.50 (Run 2) - 3. Marcus Kleveland (Norwegia): 90.80 (Run 2) - PERUNGGU

Perjalanan Menuju Emas: Putaran demi Putaran

Final dimulai pada pukul 10.00 waktu setempat dengan kondisi cuaca cerah di Livigno. Berikut adalah kronologi jalannya persaingan medali:

Run 1: Dominasi Awal Norwegia

Marcus Kleveland membuka kompetisi dengan sangat kuat. Rider asal Norwegia ini mencatatkan skor 88.50 melalui kombinasi flat-bar yang teknis. Sementara itu, Mark McMorris dan Su Yiming tampak masih mencari ritme pendaratan di salju Livigno yang cenderung keras pada pagi hari.

Run 2: Serangan Balik Su Yiming

Memasuki putaran kedua, intensitas meningkat. Su Yiming melepaskan rangkaian trik yang membawa penonton bersorak. Ia mengeksekusi Frontside Triple Cork 1440 dan ditutup dengan Backside 1260 yang sempurna. Juri memberikan skor 92.50, menempatkannya di posisi pertama dan memberikan tekanan besar kepada para pesaingnya.

Run 3: Keajaiban McMorris

Saat banyak pihak memprediksi Su Yiming akan mempertahankan takhtanya, Mark McMorris tampil luar biasa di kesempatan terakhirnya. McMorris mengambil jalur yang lebih berisiko di sektor rail dan menutup penampilannya dengan Backside Triple Cork 1620.

Setelah penantian beberapa menit yang menegangkan, papan skor menunjukkan angka 94.33. McMorris langsung disambut pelukan oleh rekan setimnya. Su Yiming yang turun terakhir setelah McMorris berusaha membalas, namun ia terjatuh pada pendaratan trik pertama, memastikan emas jatuh ke tangan Kanada.

Statistik Kunci Final Slopestyle 2026

Elemen Detail Lokasi Livigno Snow Park, Italia Trik Penentu Backside Triple Cork 1620 (McMorris) Selisih Skor 1.83 Poin

Dengan hasil ini, Mark McMorris tidak hanya membawa pulang emas, tetapi juga mengakhiri kutukan medali perunggu yang ia raih dalam tiga Olimpiade sebelumnya. Pertandingan selanjutnya untuk cabang snowboarding adalah nomor Big Air yang dijadwalkan akan dimulai pada akhir pekan ini.