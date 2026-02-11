Jelang Ramadan-Lebaran 2026, Telur Ayam hingga Daging Diprediksi Naik di Jakarta

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SEKRETARIS Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto memaparkan prediksi lonjakan kebutuhan komoditas pangan di Jakarta menjelang Ramadan dan Idulfitri tahun 2026.
Menjelang Ramadan, akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan dengan persentase terbesar pada komoditas telur sebesar 7,5%, daging sapi dan kerbau 3,57%, bawang putih 3,57%, cabai rawit 3,02%, dan bawang merah 2,89%.
Lonjakan lebih tinggi, menurut Uus, diprediksi terjadi saat mendekati Idulfitri. Telur ayam kembali menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi.
"Kemudian menjelang Idulfitri juga di sini tersampaikan bahwa peningkatan kebutuhan pangan dengan persentase terbesar adalah pada komoditas telur ayam, 17,20%. daging ayam, 10,77%,. bawang merah 10,67%, minyak goreng 9,67%, cabai rawit 9,18%," kata Uus di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/2).
Lebih rinci, Uus memastikan ketersediaan beras dalam kondisi aman. Total stok beras tercatat 182.172 ton.
Rinciannya, Pasar Induk Beras Cipinang 40.088 ton, Food Station 8.100 ton dengan target cadangan hari besar keagamaan 18.000 ton, Bulog 141.823 ton, serta Pasar Jaya 261 ton.
"Berarti kebutuhan yang memang berdasarkan laporan berapa yang dibutuhkan dengan ketersediaan, kalau berdasarkan hitung-hitungan, ini rupa-rupanya sih kita sudah siap," ucap Uus.
Kendati demikian, ia mengingatkan agar tidak terlalu percaya diri dalam menjaga pasokan.
"Namun demikian, ya kita juga jangan terlalu percaya diri juga. Kita enggak tahu di dalam perkembangan seperti apa dan bagaimana," lanjutnya.
Untuk komoditas protein hewani, Perumda Dharma Jaya melaporkan stok daging sapi 1.246 ton, ayam 435 ton, ikan kembung 547 ton, serta ternak sapi 1.010 ekor.
Menurut dia, khusus daging sapi, stoknya terbilang aman karena ketersediaan daging sapi di Jakarta akan bisa memenuhi permintaan sampai periode Idulfitri. Sementara itu, kebutuhan telur ayam tercatat 5,5 ton, cabai rawit 57 ton, bawang merah 104 ton, dan bawang putih 48 ton.
Minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang disorot karena permintaannya meningkat signifikan menjelang hari besar. Stok minyak goreng dilaporkan 625 ton, sedangkan gula pasir 437,4 ton.
"Apa yang menjadi kebutuhan dalam rangka untuk menghadapi Imlek, Ramadan, dan Idulfitri ini menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bagaimana bisa menjaga stok pangan, kebutuhan masyarakat yang mendasar," jelasnya. (Far/P-3)
Kebijakan tersebut juga merespons fenomena sejumlah kepala daerah yang merencanakan perjalanan ibadah umrah mendekati Idulfitri.
Dari total armada tersebut, 266 kapal melayani pengangkutan BBM dan Avtur, 27 kapal mengangkut Crude Oil, 45 unit melayani distribusi LPG, serta 7 unit mendukung pengangkutan Petrochemical
TIM Pengendalian Inflasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (TPID DIY) memantau harga dan stok pangan dengan langsung meninjau ke lapangan.
Stok bahan pokok aman menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026 meski konflik Amerika Serikat–Israel dan Iran memanas. Cadangan beras hingga 136 ribu ton siap menjaga stabilitas harga.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyiapkan 6.859 Posko Masjid Ramah Pemudik untuk arus mudik 2026 serta memastikan perayaan Nyepi dan Idulfitri di Bali berlangsung tertib dan penuh toleransi.
INDEF nilai Ramadan dan Idul Fitri 2026 bisa dorong ekonomi kuartal I-II lewat sektor pangan, transportasi, dan logistik, didukung stimulus pemerintah.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menindak tegas para seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta yang naik kendaraan pribadi pada hari Rabu.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana menggelar acara bertajuk Betawi Night dalam rangka menyambut kunjungan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ke Jakarta.
IRAN dilaporkan menutup Selat Hormuz, jalur vital pasokan minyak. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan dampak Selat Hormuz ditutup terhadap warga DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggelar pawai ogoh-ogoh hingga pemasangan penjor untuk pertama kalinya di jantung ibu kota tersebut dalam rangka perayaan Nyepi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan program sekolah swasta gratis dengan menambah jumlahnya menjadi 103 sekolah pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved