Pemprov DKI Siap Terapkan WFA saat Libur Lebaran 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan skema bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) pada periode Idul Fitri 1447 Hijriah/2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menegaskan bahwa langkah ini diambil guna menyelaraskan ritme kerja birokrasi daerah dengan ketetapan nasional.
“Jadi Pemerintah Provinsi Jakarta, seperti yang berulang kali saya sampaikan, selalu akan mengikuti apa yang menjadi keputusan maupun arahan dari pemerintah pusat," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/2).
Prioritas Pelayanan Publik
Meski menerapkan fleksibilitas kerja seperti WFA maupun work from home (WFH), Pramono memberikan catatan kritis. Ia menginstruksikan jajarannya agar kualitas pelayanan di lapangan tidak mengendur, terutama saat arus mudik berlangsung.
"Sedangkan kebijakan yang telah dibuat, dan saya kebetulan mendengarkan apa yang menjadi keputusan, kami akan mengikuti dan menindaklanjuti," tambahnya. Ia menekankan bahwa kepentingan masyarakat luas tetap menjadi prioritas utama di tengah mobilitas Lebaran yang tinggi.
Jadwal WFA dan Aturan Cuti
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah merinci jadwal skema WFA demi mengurai kepadatan arus lalu lintas:
Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta. Namun, ia menggarisbawahi bahwa ini adalah skema kerja fleksibel (flexible working arrangement), bukan tambahan hari libur.
Sejalan dengan itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengimbau perusahaan agar tidak memotong jatah cuti tahunan karyawan yang menjalankan WFA.
“Pekerja atau buruh yang melaksanakan WFA tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, pelaksanaan WFA tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan,” tegas Yassierli.
Menaker juga meminta para pemberi kerja untuk tetap membayarkan upah secara penuh sesuai kesepakatan kerja yang berlaku, meskipun pekerjaan dilakukan secara jarak jauh. (Ant/P-2)
Berbeda dari tema film keluarga lainnya, Rapi Film menghadirkan Tunggu Aku Sukses Nanti yang membawa tema besar pada kumpul keluarga saat Lebaran.
Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (Jappdi) meminta pemerintah tidak hanya mengawasi perdagangan daging sapi, tetapi juga daging kerbau impor yang beredar di pasar.
Momentum pencairan tunjangan hari raya (THR) dimanfaatkan sebagai peluang menghadirkan pameran gadget gawai bagi masyarakat yang ingin memperbarui perangkat menjelang Lebaran.
Peningkatan konsumsi biasanya didorong oleh pencairan tunjangan hari raya (THR) serta mobilitas masyarakat yang meningkat selama musim mudik.
Berdasarkan riset YouGov tahun 2025, mayoritas Gen Z kini lebih memilih mengalokasikan THR mereka untuk ditabung atau diinvestasikan dibandingkan sekadar konsumsi sesaat.
Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, mengimbau kepada masyarakat untuk tidak sembarangan menyentuh balita untuk mencegah terjadinya penularan campak.
Salah satu pedagang di sekitar lokasi, Rizal mengaku banjir telah merendam area lingkar luar Jakarta ini sejak Minggu (8/3).
Gubernur DKI Pramono Anung kerahkan 19 ekskavator tangani longsor Bantargebang. 4 orang tewas, korban PJLP dapat santunan BPJS Ketenagakerjaan.
Gubernur DKI Pramono Anung hentikan operasional Zona 4A TPST Bantargebang usai longsor. Simak langkah mitigasi dan pengalihan sampah Jakarta terbaru.
Siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap itu akan dikenakan sanksi berat.
Gubernur DKI Pramono Anung menjamin stok pangan Jakarta aman jelang Lebaran 2026. Simak langkah pemerintah menjaga harga daging agar tetap stabil
Pentingnya sinergi lintas instansi untuk mengembalikan kedisiplinan di jalan raya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved