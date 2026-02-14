Tren Meningkat, Pisang Goreng Madu Bakal Jadi Camilan Favorit Saat Berbuka Puasa

Ilustrasi(Dok Istimewa)

TREN pisang goreng madu sebagai camilan favorit bagi masyarakat terus meningkat dan menjadi salah satu camilan favorit yang viral pada 2025-2026. Camilan ini populer karena memadukan rasa manis alami dari madu dan pisang raja yang karamel, dengan tekstur yang sangat renyah (crispy) di luar namun lembut di dalam.

Terlebih, menjelang Ramadan tahun ini, pisang goreng madu bakal jadi salah satu camilan yang banyak dicari untuk berbuka puasa dan momen kebersamaan.

"Pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan penjualan pada periode tersebut," kata CEO dan Founder Pisang Madu Pasti Rio Saputra saat pembukaan gerai ke-55 di kawasan Graha Raya, Tangerang, Jumat (13/2/2026).

Menurut dia, antusiasme pelanggan saat Ramadan tinggi lantaran pisang madu dianggap cocok sebagai camilan untuk berbuka puasa.

"Biasanya kami mengoptimalkan operasional kami pada jam-jam menjelang buka puasa tersebut,” ujarnya.

Rio mengakui adanya transformasi pisang goreng dari jajanan pinggir jalan menjadi camilan dengan konsep gerai modern. Hal itu menunjukkan adanya perubahan preferensi konsumen yang kini tidak hanya mempertimbangkan rasa, tetapi juga higienitas, kemasan, dan pengalaman membeli.

Untuk itu, pihaknya menerapkan standar bahan baku dan proses produksi yang seragam di setiap outlet guna menjaga konsistensi rasa.

“Sekarang bukan hanya soal rasa enak, tetapi juga higienitas, inovasi, dan konsistensi. Pisang goreng sudah naik kelas dan jadi bagian dari gaya hidup,” kata Rio.

Dia menjelaskan pembukaan outlet di Graha Raya dipilih karena memiliki visibilitas tinggi dan berada di kawasan yang tengah berkembang dengan kehadiran berbagai brand kuliner baru. “Kami memilih lokasi dengan akses mudah, visibilitas tinggi, dan dekat dengan target pasar. Pemilihan tempat jadi faktor krusial bagi setiap outlet,” ujar Rio.

Dia menambahkan berbeda dengan banyak pelaku usaha sejenis, Pisang Madu Pasti masih menahan ekspansi melalui skema kemitraan. Seluruh outlet dikelola internal guna menjaga kontrol kualitas produk, standar layanan, serta konsistensi rasa.

Terkait rasa, Rio menerangkan, Pisang Madu Pasti memiliki dua varian utama yakni pisang madu bulat original dan pisang madu crispy. Masing-masing memiliki tingkat permintaan yang relatif seimbang. “Penggemar pisang madu bulat tetap setia karena teksturnya lembut di dalam, sementara yang crispy lebih ringan dan garing. Keduanya punya segmen masing-masing,” jelasnya.

Selain menu utama, Pisang Madu Pasti menambah lini camilan lainnya seperti siomay goreng dan tahu walik. Dalam waktu dekat, menu risol akan diluncurkan untuk memperluas pilihan camilan hangat. Sebagai bagian perayaan pembukaan gerai, Pisang Madu Pasti memberikan promo buy one get one bagi pelanggan di Graha Raya hingga 15 Februari 2026.

Ke depan, jelas dia, perusahaan menargetkan ekspansi hingga 75 outlet pada akhir tahun dan mencapai 100 outlet pada tahun depan.

“Target kami bukan hanya menambah gerai, tapi juga bisa membuka lebih banyak lapangan kerja dan menjaga kualitas di tiap outlet,” tutup Rio. (H-2)