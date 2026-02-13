Challenge Berbagi Resep Sambut Ramadan sekaligus Berbagi pada Anak Kurang Mampu

Ilustrasi(Dok Istimewa)

MENJELANG bulan Ramadan, semangat kebersamaan terasa semakin kental bagi keluarga di seluruh Indonesia. Bulan suci menjadi momen istimewa ketika masyarakat meluangkan waktu untuk kembali mempererat hubungan dan berkumpul bersama sambil menikmati hidangan yang penuh khas budaya, kekeluargaan, dan spiritual.

Bagi banyak keluarga Indonesia, menyiapkan hidangan berbuka di rumah merupakan tradisi yang sangat dinantikan. Sementara itu, sebagian lainnya memilih membeli takjil dari pedagang sekitar, bazar Ramadan yang kerap menarik perhatian, maupun melalui platform online. Terlepas dari pilihan cara dan tempat berbuka, satu hal yang selalu sama: momen berbagi makanan yang selalu menghadirkan kebahagiaan dan kehangatan bersama orang-orang terkasih.

Tahun ini, Nutella ingin menciptakan lebih banyak momen Ramadan yang berkesan bersama keluarga-keluarga Indonesia, baik saat berkreasi di dapur maupun berkumpul di meja makan. Untuk merayakan bulan suci ini, Nutella menghadirkan Nutella Ramadan Jar edisi terbatas yang tersedia dalam ukuran 200g dan 350g, dengan desain spesial yang sempurna untuk menginspirasi kreasi menu baru selama bulan penuh makna ini.

Baca juga : 4 Doa Buka Berbuka Puasa dari Berbagai Riwayat Sahabat Nabi

Lebih dari sekadar resep yang lezat, Nutella ingin menghadirkan makna yang lebih dalam di bulan Ramadan melalui kampanye digital “Sajikan Kebersamaan Bersama Nutella”, sebuah gerakan yang mengubah kreativitas menjadi aksi kepedulian. Mulai 8 Februari hingga 9 Maret 2026, konsumen diajak untuk membagikan foto kreasi menu Nutella andalan mereka di Instagram dengan menggunakan template resmi Nutella. Tahun ini, setiap partisipasi juga akan mengusung tujuan yang lebih besar:

Untuk setiap resep yang diunggah, Nutella akan menyumbangkan satu menu takjil hidangan berbuka puasa kepada yayasan non-profit yang membantu anak-anak kurang mampu.

Inisiatif ini tidak hanya mendorong keluarga untuk mempererat kebersamaan melalui aktivitas mempersiapkan hidangan berbuka, tetapi juga menanamkan kepada generasi muda nilai kemurahan hati dan berbagi selama bulan Ramadan. Resep yang paling menginspirasi nantinya akan dikreasikan ulang oleh seorang chef ternama Indonesia dan dibagikan kepada anak-anak yang membutuhkan.

“Selama bertahun-tahun, Nutella berupaya untuk menjadi lebih dari sekadar olesan coklat di meja sarapan. Misi kami sejak awal adalah menghadirkan momen kebahagiaan, kreativitas, dan kebersamaan di rumah, baik melalui aktivitas memasak, momen perayaan, maupun berbagi dengan orang-orang terdekat. Di Ramadan tahun ini, kami ingin mewujudkan semangat tersebut dengan cara yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai bulan suci. Dari berbagi resep hingga berbagi berkah, inilah semangat Ramadan yang ingin Nutella sebarkan,” kata Diane Gan, Cluster Brand Head of Nutella Marketing. (H-2)