Ketua Komisi X DPR Hetifah Turut Perihatin atas Serangan Air Keras ke Aktivis Andrie Yunus

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
KETUA Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, mengutarakan keprihatinannya atas kasus kekerasan terhadao Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus yang diserang air keras orang tak dikenal.
Hetifah menyampaikan itu pada diskusi bersama wartawan bidang pendidikan dan BRIN bertajuk Smart Journalism yang diselenggarakan Hetifah bersama BRIN di Hotel Mega Anggrek, Jakarta Barat, Minggu (15/3).
Dengan kasus tersebut, hemat dia upaya menyuarakan hak-hak masyarakat masih menghadapi tantangan dan risiko tinggi. Seperti diberitakan peristiwa keji itu terjadi pada Kamis (12/3) malam di Jakarta Pusat.
“Pada kesempatan baik ini saya ingin menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang menimpa sahabat kita Andrie Yunus, aktivis KontraS,” ungkapnya.
Hetifah yang juga pernah menjadi aktivis lembaga swadaya masyarakat, memahami risiko yang kerap dihadapi para pegiat masyarakat sipil saat memperjuangkan hak-hak publik atau warga masyarakat. “Sebagai mantan dari aktivis NGO, saya turut merasakan upaya dalam menyuarakan hak-hak publik saat ini masih menghadapi tantangan juga resiko yang tinggi,” tegasnya.
Ia menegaskan tindakan keji penyerangan air keras terhadap Andri merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima siapa pun.
Hetifah juga menyoroti ancaman yang juga dihadapi kalangan jurnalis yang merupakan pilar demokrasi yang mesti dilindungi. “Ancaman-ancaman lainnya khususnya kepada para jurnalis juga terjadi. Teman-teman semua adalah pilar demokrasi dan harus lindungi,” pungkasnya. (H-2)
Smart journalism sendiri merupakan praktik jurnalistik dengan memanfaatkan teknologi AI tanpa mengalihkan akuntabilitas dari manusia.
Hetifah menyampaikan bahwa regulasi saja tidak cukup. Ia menekankan perlunya membangun ekosistem pendidikan yang penuh empati.
Jika tindakan kepala sekolah terhadap pelanggaran aturan justru dicopot, maka pesan yang sampai kepada publik adalah lemahnya perlindungan terhadap tenaga pendidik.
Evaluasi pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga memperhatikan karakter, kemampuan berpikir kritis, serta konteks sosial peserta didik.
Hetifah mengusulkan reformasi alokasi dana pendidikan melalui optimalisasi 20% anggaran pendidikan dan realokasi dana proyek non-urgent.
Serangan tersebut merupakan bentuk intimidasi brutal yang mengancam kebebasan sipil di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan perintah langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas penyerangan aktivis Kontras, Andrie Yunus.
Serangan yang dialami Andrie merupakan tindak kejahatan yang terencana. Serangan serupa pernah dialami mantan penyidik KPK, Novel Baswedan.
Demokrasi menuntut semua pihak menjunjung tinggi sikap saling menghormati, termasuk ketika terjadi perbedaan pandangan.
Serangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, menuai kecaman keras.
