Kondisi Terkini Andrie Yunus: Alami Kebocoran Bola Mata, Tim Medis RSCM Lakukan Tindakan Darurat

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
TIM medis Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) memberikan informasi terbaru mengenai kondisi Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, 27, yang menjadi korban penyiraman air keras. Fokus utama penanganan saat ini tertuju pada mata kanan korban yang mengalami kerusakan jaringan kornea cukup parah.
Manajer Hukum dan Humas RSCM, Yoga Nara, mengungkapkan bahwa Andrie telah menjalani operasi mata ketiga pada Sabtu (28/3/2026). Dalam prosedur tersebut, tim dokter spesialis oftalmologi menemukan adanya penipisan drastis pada permukaan kornea.
"Selama operasi ditemukan permukaan kornea semakin menipis dan terdapat kebocoran pada dinding bola mata," ujar Yoga dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026).
Untuk menyelamatkan bentuk bola mata dan mencegah kerusakan permanen, tim medis melakukan tindakan darurat dengan menambal dinding bola mata menggunakan jaringan yang diambil dari tungkai pasien. Area tersebut kemudian ditutup dengan selaput konjungtiva.
Sebagai langkah pemulihan jangka panjang, tim dokter memutuskan untuk menjahit kelopak mata kanan agar tertutup secara total untuk sementara waktu.
"Penutupan ini direncanakan berlangsung sekitar empat bulan. Setelah itu, tim medis akan melakukan evaluasi lanjutan untuk menentukan langkah selanjutnya," ungkap Yoga.
Di samping kondisi mata yang masih kritis, tim medis melaporkan adanya kemajuan signifikan pada luka bakar di bagian tubuh lainnya.
Luka di area wajah, leher depan, dada, pundak, dan lengan kanan mulai menutup dan mengering pasca-prosedur cangkok kulit.
Meski demikian, tim dokter masih memantau area kulit mati di bagian leher belakang yang rencananya akan ditangani dengan cangkok kulit lanjutan dalam satu minggu ke depan.
Terkait aspek kejiwaan, pihak RSCM menyatakan bahwa Andrie Yunus berada dalam kondisi yang cukup stabil di tengah trauma berat yang dialaminya. Pendampingan psikologis intensif terus diberikan untuk menjaga mentalitas pasien selama masa perawatan.
"Tim medis terus memberikan dukungan psikologis untuk memastikan pasien tetap tenang dan mampu mengikuti proses perawatan dengan optimal," pungkas Yoga. (Z-1)
