2 Pekan di HCU, KontraS Sebut Kondisi Andrie Yunus belum Stabil

Ketua Badan Pengurus KontraS Indria Fernida saat ikut rapat Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

KETUA Badan Pengurus KontraS, Indria Fernida, mengungkapkan bahwa kondisi Andrie Yunus saat ini masih menjalani perawatan intensif di ruang High Care Unit (HCU). Ia mengungkapkan itu saat mengikuti rapat di Komisi III DPR RI, Selasa (31/3) di Jakarta.

Menurut Indira, akibat luka bakar serius dan cedera mata pasca-penyiraman air keras, Andrie harus diisolasi ketat guna mencegah infeksi. Ia hanya diperbolehkan dijenguk oleh keluarga dan seorang pengurus KontraS selama dua pekan untuk perawatan mata dan luka bakar.

“Kondisinya sangat tidak baik-baik saja, meskipun kelihatannya di luar tidak ada informasi yang lebih jelas ya,” kata Indria di kompleks parlemen.

Di sisi lain, Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Komisi III DPR RI menegaskan yurisdiksi kasus ini dan mempercepat penuntasan. Ia menekankan perlunya kepolisian memperdalam penyelidikan, termasuk terkait pengumpulan alat bukti.

“Kami masih punya satu imajinasi atau satu bayangan bahwa kepolisian punya itikad untuk tetap meneruskan perkara ini menggunakan basis argumentasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” ujar Dimas.

Sementara itu, pihak keluarga dan LPSK terus melakukan pendampingan khusus di tengah proses pemulihan. (Ant/I-1)