Zeky Ardian: Abdi Negara yang Menyuarakan Keikhlasan Lewat Luka Yang Kutunda

NAMA Zeky Ardian mungkin sudah tidak asing bagi para peselancar media sosial. Sosoknya mencuri perhatian publik melalui konten-konten cover lagu sederhana yang direkam di dalam mobil.
Menariknya, Zeky tampil apa adanya dengan tetap mengenakan seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS), identitas profesionalnya sebagai abdi negara. Kini, ia melangkah lebih jauh di industri musik dengan merilis single perdana bertajuk Luka Yang Kutunda.
Resmi mengudara di seluruh Digital Streaming Platform (DSP) mulai 7 Februari 2026, lagu ini menjadi pembuktian bahwa rutinitas formal di birokrasi tidak memadamkan gairah kreatif seseorang.
Melalui jalur independen, Zeky membangun identitasnya sebagai penyanyi yang lahir dari keseharian, menghadirkan musik yang jujur dan autentik bagi para pendengarnya.
Luka Yang Kutunda bukan sekadar lagu galau biasa. Single ini mengangkat tema cinta yang harus dilepas demi kebahagiaan sang kekasih, namun perasaan tersebut tetap dijaga dalam ruang spiritual melalui doa.
Zeky menggambarkan sebuah konflik batin yang mendalam; ketika kenangan dan rasa sayang masih menetap, sementara keadaan menuntut sebuah perpisahan.
Nuansa musik pop ballad yang lembut dipilih sebagai bingkai emosi agar pesan lagu ini terasa dekat dengan pengalaman banyak orang. Bagian reff menjadi inti emosional yang menyuarakan ketulusan:
Tuhan tolong jaga dia untukku
Aku melepas raganya bukan hatinya
Aku hanya inginkan dia bahagia
Tuhan aku mencintai hatinya
Itu sebab aku tidak akan pernah berhenti menyebut dia dalam doa
Lirik tersebut mempertegas posisi lagu ini sebagai teman refleksi bagi mereka yang sedang belajar mengikhlaskan tanpa harus menaruh rasa benci.
Dalam proses kreatifnya, Zeky Ardiansyah bertindak langsung sebagai produser. Ia menggandeng Andika TKP, seorang penyanyi sekaligus penulis lagu yang memiliki rekam jejak sebagai juara di berbagai kompetisi bernyanyi, untuk mengisi posisi composer dan songwriter.
Sinergi keduanya berhasil menciptakan aransemen yang mampu menonjolkan karakter vokal Zeky yang khas.
Kehadiran Zeky Ardian di kancah musik nasional memberikan warna baru. Ia membuktikan bahwa profesi formal dan passion seni dapat berjalan beriringan.
Bagi Anda yang tengah merayakan kerinduan atau sekadar membutuhkan teman dalam kesunyian, Luka Yang Kutunda kini sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital sebagai soundtrack patah hati yang dewasa. (Z-1)
