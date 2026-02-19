Memaknai Cinta Lewat Detail Sederhana dalam Sampai Antariksa dari Mirip Guntur

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
MUSISI pop Mirip Guntur kembali menyapa pendengar dengan karya terbaru bertajuk *Sampai Antariksa.
Berbeda dengan narasi besar yang dramatis, lagu ini hadir sebagai potret cinta yang jujur, membumi, dan sangat personal, yang merekam dinamika hubungannya dengan sang istri.
Sampai Antariksa menjadi refleksi perjalanan cinta Mirip Guntur yang dirangkai dari potongan keseharian.
Mulai dari masa pacaran hingga jenjang pernikahan, lagu ini menangkap momen-momen kecil yang sering luput dari perhatian namun memiliki makna mendalam, seperti berbagi sepiring makanan, sepotong kue, hingga sikap saling membela di tengah ketidaksempurnaan.
Inspirasi lagu ini lahir dari momen-momen everyday yang sangat manusiawi.
Mirip Guntur mengakui bahwa ide muncul dari situasi sederhana, seperti saat tidak sepenuhnya fokus mendengarkan cerita pasangan atau ketika terjebak dalam pikiran berlebih (overthinking) terhadap diri sendiri.
Alih-alih menggunakan bahasa kiasan yang rumit, ia memilih kejujuran sebagai poros utama.
Bagi Mirip Guntur, menceritakan kenyataan jauh lebih penting daripada sekadar berpuisi. Penggunaan frasa "Sampai Antariksa" sendiri dipilih sebagai metafora perasaan yang melampaui batas biasa.
"Meski di atas langit masih ada langit, tapi di atas itu semua ada perasaan yang jauh lebih tinggi," ungkap Mirip Guntur mengenai filosofi judul lagunya.
Lirik intim dalam lagu ini merupakan hasil kolaborasi dengan Happy Andromeda, penulis lagu di balik Bahagia Lagi milik Piche Kota.
Proses kreatif keduanya terjalin secara organik dan spontan saat Happy menginap di kediaman Mirip Guntur.
Tanpa rencana matang atau melodi yang sudah jadi, keduanya merangkai kata demi kata sambil memainkan gitar dan melakukan humming di tengah rasa lelah dan kantuk.
Hasilnya adalah sebuah karya yang mampu menerjemahkan perasaan sederhana menjadi lirik yang menyentuh.
Dibandingkan karya sebelumnya seperti Jauh Jauh Dariku yang berkolaborasi dengan DJ Vinnie Pargoy, Sampai Antariksa menempati posisi emosional yang lebih reflektif.
Sosok di balik nama Matheus Guntur ini memang dikenal sebagai figur kreatif serba bisa. Selain proyek solonya yang kental dengan pengaruh pop Mandarin yang lugas, ia juga aktif sebagai komposer dan produser.
Salah satu karyanya yang sukses adalah Ini Rayuku yang dibawakan oleh Julian Jacob dan Mirriam Eka.
Melalui rilis terbaru ini, Mirip Guntur menitipkan pesan sederhana: semoga setiap pendengar tidak hanya menemukan rasa dicintai, tetapi juga mampu mencintai setinggi-tingginya, sampai antariksa. (Z-1)
Bagi Pugar Restu Julian, Ramadan bukan hanya tentang satu warna atau tema tunggal.
Nisa Farella mengungkapkan bahwa lirik dalam single Legowo adalah representasi dari proses belajar berdamai dengan perasaan.
Tur ini dirancang secara masif dengan target lebih dari 160 kota di seluruh Indonesia, menjadikannya salah satu perhelatan musik terbesar yang pernah digelar di tanah air.
Kelima ikon musik itu adalah Michael Jackson, Freddy Mercury, Whitney Houston, John Lennon, dan Elvis Presley.
Melalui dinamika melodi yang ekspresif, Atarayo berhasil memotret momen ketika jarak antara dua hati perlahan terkikis dalam intensitas yang tenang namun hangat.
Nasida Ria dianggap merepresentasikan lintas generasi yang selaras dengan semangat teknologi yang inklusif dan tidak terbatas usia.
Bagi Pugar Restu Julian, Ramadan bukan hanya tentang satu warna atau tema tunggal.
Nisa Farella mengungkapkan bahwa lirik dalam single Legowo adalah representasi dari proses belajar berdamai dengan perasaan.
Melalui dinamika melodi yang ekspresif, Atarayo berhasil memotret momen ketika jarak antara dua hati perlahan terkikis dalam intensitas yang tenang namun hangat.
Rumah dan Baju Barumu dari Batas Senja menggambarkan momen subtil namun mendalam ketika keterbatasan ekonomi menjadi ujian bagi sepasang kekasih.
Melalui liriknya, Wali menggunakan metafora dua peristiwa besar dalam sejarah Islam, Perang Badar dan Perang Uhud, untuk menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat modern.
Berbeda dengan lagu religi pada umumnya yang kerap identik dengan perayaan momentum tertentu, Menuju Cahaya dari Marcell Siahaan justru menitikberatkan pada proses personal yang mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved