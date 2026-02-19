Memaknai Cinta Lewat Detail Sederhana dalam Sampai Antariksa dari Mirip Guntur

Mirip Guntur(MI/HO)

MUSISI pop Mirip Guntur kembali menyapa pendengar dengan karya terbaru bertajuk *Sampai Antariksa.

Berbeda dengan narasi besar yang dramatis, lagu ini hadir sebagai potret cinta yang jujur, membumi, dan sangat personal, yang merekam dinamika hubungannya dengan sang istri.

Sampai Antariksa menjadi refleksi perjalanan cinta Mirip Guntur yang dirangkai dari potongan keseharian.

Mulai dari masa pacaran hingga jenjang pernikahan, lagu ini menangkap momen-momen kecil yang sering luput dari perhatian namun memiliki makna mendalam, seperti berbagi sepiring makanan, sepotong kue, hingga sikap saling membela di tengah ketidaksempurnaan.

Kejujuran sebagai Poros Cerita

Inspirasi lagu ini lahir dari momen-momen everyday yang sangat manusiawi.

Mirip Guntur mengakui bahwa ide muncul dari situasi sederhana, seperti saat tidak sepenuhnya fokus mendengarkan cerita pasangan atau ketika terjebak dalam pikiran berlebih (overthinking) terhadap diri sendiri.

Alih-alih menggunakan bahasa kiasan yang rumit, ia memilih kejujuran sebagai poros utama.

Bagi Mirip Guntur, menceritakan kenyataan jauh lebih penting daripada sekadar berpuisi. Penggunaan frasa "Sampai Antariksa" sendiri dipilih sebagai metafora perasaan yang melampaui batas biasa.

"Meski di atas langit masih ada langit, tapi di atas itu semua ada perasaan yang jauh lebih tinggi," ungkap Mirip Guntur mengenai filosofi judul lagunya.

Kolaborasi Organik dengan Happy Andromeda

Lirik intim dalam lagu ini merupakan hasil kolaborasi dengan Happy Andromeda, penulis lagu di balik Bahagia Lagi milik Piche Kota.

Proses kreatif keduanya terjalin secara organik dan spontan saat Happy menginap di kediaman Mirip Guntur.

Tanpa rencana matang atau melodi yang sudah jadi, keduanya merangkai kata demi kata sambil memainkan gitar dan melakukan humming di tengah rasa lelah dan kantuk.

Hasilnya adalah sebuah karya yang mampu menerjemahkan perasaan sederhana menjadi lirik yang menyentuh.

Jejak Kreatif Mirip Guntur

Dibandingkan karya sebelumnya seperti Jauh Jauh Dariku yang berkolaborasi dengan DJ Vinnie Pargoy, Sampai Antariksa menempati posisi emosional yang lebih reflektif.

Sosok di balik nama Matheus Guntur ini memang dikenal sebagai figur kreatif serba bisa. Selain proyek solonya yang kental dengan pengaruh pop Mandarin yang lugas, ia juga aktif sebagai komposer dan produser.

Salah satu karyanya yang sukses adalah Ini Rayuku yang dibawakan oleh Julian Jacob dan Mirriam Eka.

Melalui rilis terbaru ini, Mirip Guntur menitipkan pesan sederhana: semoga setiap pendengar tidak hanya menemukan rasa dicintai, tetapi juga mampu mencintai setinggi-tingginya, sampai antariksa. (Z-1)