Tatap Album Ke-4, Beeswax Rilis Ulang Single Metamorforis The Bridge of Emptiness

Beeswax(MI/HO)

UNIT emo/indie rock asal Malang, Beeswax, kembali menyapa pendengarnya lewat karya terbaru bertajuk The Bridge of Emptiness. Resmi dilepas ke berbagai layanan streaming digital pada 13 Februari 2025, single ini menjadi pembuka dari proyek ambisius album penuh keempat mereka.

Dalam naskah aslinya, The Bridge of Emptiness bukanlah materi yang sepenuhnya baru. Lagu ini merupakan bagian dari EP perdana mereka di 2014, First Step.

Melalui aransemen teranyar, Bagas Yudhiswa (vokal, gitar), Putra Vibrananda (vokal, bass), dan Yanuar Ade Laksono (drum) mencoba menyuguhkan "rasa lama" dengan sentuhan yang lebih segar dan matang.

Metafora Perjuangan dan Kekuatan Bersama

Secara lirik, lagu ini menggunakan metafora sebuah jembatan untuk menggambarkan dinamika hubungan antara dua orang.

Dalam perjalanan membangun ikatan yang kuat, sepasang kekasih diibaratkan harus menyeberangi jembatan guna mengatasi beban dan rintangan hidup.

Pesan utamanya terletak pada aspek saling menguatkan; jika salah satu pihak merasa takut atau ragu untuk melangkah, pihak lainnya hadir memberikan kekuatan agar jembatan tersebut dapat diseberangi bersama-sama.

Beeswax mengemas narasi emosional ini ke dalam irama indie rock bertempo lambat, sebuah gaya musik yang telah menjadi ciri khas mereka namun kini hadir dengan produksi yang lebih presisi.

Kolaborasi Visual dan Makna Peran Baru

Menyertai peluncuran audio, sebuah video klip besutan sutradara Ahyas Budi dan Iqbal Febrian P dirilis pada 14 Februari 2026, bertepatan dengan momen hari kasih sayang. Menariknya, video ini melibatkan solois Steffani BPM beserta keluarga kecilnya sebagai pemeran utama.

Pemilihan Steffani, yang kini menjalani peran baru sebagai ibu muda, dinilai selaras dengan pesan lagu. Video klip ini tidak hanya ditujukan bagi pasangan romantis, tetapi juga bagi siapa saja yang sedang berjuang menghadapi rutinitas dan tanggung jawab baru di tengah berbagai tantangan hidup.

Produksi Mandiri dan Harapan Nostalgia

Proses rekaman single ini dilakukan di dua lokasi, yakni Trek Studio Surabaya dan Creatorix Studio Malang. Menunjukkan kemandirian band dalam berkarya, proses mixing dan mastering ditangani langsung oleh sang vokalis, Bagas Yudhiswa.

Dirilis melalui label Yallfears, The Bridge of Emptiness menjadi titik awal dari rencana Beeswax untuk mendaur ulang lagu-lagu dari album pertama dan kedua mereka.

Proyek ini diharapkan mampu membangkitkan memori bagi pendengar lama sekaligus memperkenalkan identitas musik Beeswax yang lebih dewasa kepada pendengar baru.

Saat ini, versi audio dari The Bridge of Emptiness sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital, sementara versi visualnya dapat disaksikan melalui kanal YouTube resmi Beeswax. (Z-1)