Ghea Indrawari Rilis 1000x, Refleksi Jujur tentang Cinta dan Bahaya Membandingkan

Ghea Indrawari(ANTARA/HO-Ghea Indrawari)

PENYANYI sekaligus penulis lagu Ghea Indrawari kembali menyapa pendengar lewat karya terbaru berjudul 1000x. Single ini hadir bukan sekadar sebagai pelengkap diskografi, melainkan sebuah refleksi jujur mengenai dinamika percintaan modern yang kerap terjebak dalam kebiasaan membanding-bandingkan pasangan.

Inspirasi lagu ini berangkat dari keresahan Ghea terhadap fenomena sosial yang ia amati belakangan ini.

Menurutnya, banyak hubungan yang retak bukan karena hilangnya rasa sayang, melainkan karena standar semu yang dipicu oleh faktor eksternal.

“Belakangan ini, aku melihat banyak fenomena perselingkuhan yang didasari ketidakpuasan terhadap pasangan. Padahal kalau diingat lagi, mungkin pasangan mereka sudah berusaha semaksimal mungkin,” ujar Ghea dalam siaran pers, dikutip Minggu (15/2).

Memilih Tanpa Validasi Publik

Melalui 1000x, mantan finalis lima besar Indonesian Idol musim kesembilan ini ingin menekankan bahwa hubungan yang bermakna tidak selalu harus terlihat sempurna di mata orang lain.

Single ini menjauh dari narasi relationship goals yang sering dipamerkan di media sosial, dan lebih memilih untuk merayakan hubungan nyata antara dua manusia yang saling memilih setiap hari.

Ghea menjelaskan bahwa ada fase ketika seseorang akan menyadari nilai sesungguhnya dari pasangan mereka setelah melewati berbagai ujian.

“Sering kali, setelah melalui berbagai dinamika dan akhirnya benar-benar menyadari perasaannya, justru mereka sadar bahwa orang itulah yang tetap ingin dipilih bahkan jika diberi seribu kesempatan hidup lagi,” lanjutnya.

Lagu ini menjadi sebuah pengakuan sederhana bagi pendengar: bahwa barangkali masalah dalam sebuah hubungan bukanlah kekurangan cinta, melainkan mata yang terlalu sering memandang ke luar.

Mengapresiasi Hal-Hal Kecil

Sebagai musisi yang dikenal dengan karakter vokal emosional, Ghea mengajak pendengarnya untuk berhenti sejenak dan mulai melihat kembali apa yang sudah dimiliki. Ia berpesan agar masyarakat tidak mudah terdistorsi oleh citra "sempurna" yang ditampilkan orang lain di jagat maya.

“Aku percaya kok kalau tidak ada hubungan yang sempurna dan kamu tidak perlu terlalu percaya dengan apa yang di-post orang-orang di sosial media. Daripada sibuk mencari orang yang dianggap lebih sempurna, yang sebenarnya tidak akan ada, lebih baik mensyukuri apa yang ada sekarang dan saling mencintai sebaik-baiknya,” pesan Ghea.

Melalui 1000x, Ghea Indrawari memperkuat identitasnya sebagai solois perempuan yang konsisten merilis karya-karya pop reflektif. Lagu ini mengikuti jejak kesuksesan single terdahulunya seperti Teramini, Jiwa yang Bersedih, dan Terima Kasih Sudah Bertahan, yang semuanya memiliki benang merah emosional yang kuat dan dekat dengan keseharian pendengarnya. (Ant/Z-1)