Refleksi Pendewasaan Vadel Nasir di Single Nikah Sempurna

PENYANYI dan pencipta lagu pop asal Gorontalo, Vadel Nasir, kembali menyapa pendengarnya lewat karya terbaru berjudul Nikah Sempurna. Single ini bukan sekadar lagu cinta biasa, melainkan sebuah representasi harapan personal mengenai pernikahan, penerimaan, dan proses saling melengkapi dalam sebuah hubungan.
Melalui Nikah Sempurna, Vadel menuangkan keinginan mendalam untuk bisa menikahi pasangan dengan segala kekurangan yang ada.
Ia membawa pesan bahwa membangun pernikahan yang "sempurna" bukan berarti tanpa cela, melainkan tentang bagaimana dua insan saling menerima satu sama lain.
Lagu ini ditulis dengan lirik yang detail dan sangat personal. Vadel mengungkapkan bahwa inspirasi utama Nikah Sempurna lahir dari pengalaman nyatanya saat berada dalam sebuah hubungan yang kini telah berakhir.
Meski hubungan tersebut tidak berlanjut, Vadel menegaskan bahwa setiap fase emosional yang ia lalui—baik kebahagiaan maupun patah hati—selalu menjadi bahan bakar utama dalam perjalanan bermusiknya.
Secara musikal, single ini masih memiliki benang merah dengan karya-karya sebelumnya, termasuk hits fenomenal Simpan Rasa.
Vadel menyebut kemiripan tersebut sebagai karakter musikal yang telah melekat pada dirinya. Namun, Nikah Sempurna juga menandai fase pendewasaan Vadel sebagai musisi. Ia mulai mengeksplorasi tema cinta dengan sudut pandang yang lebih matang dan tidak terjebak dalam romantisasi semata.
Bagi Vadel, definisi sempurna dalam sebuah pernikahan bersifat tidak mutlak.
"Kesempurnaan justru hadir ketika dua orang mampu menerima kekurangan satu sama lain dan saling melengkapi dalam perjalanan bersama," ungkapnya mengenai pesan utama yang ingin disampaikan.
Melalui lagu ini, Vadel berharap pendengar dapat belajar untuk tidak hanya mengagumi kelebihan pasangan, tetapi juga merangkul kekurangan yang ada.
Nikah Sempurna diproyeksikan menjadi medium bagi banyak orang untuk menyampaikan rasa cinta, penerimaan, dan komitmen yang tulus kepada pasangan mereka.
Nama Vadel Nasir sendiri mulai dikenal luas lewat lagu Simpan Rasa yang sukses meraih jutaan pendengar di berbagai platform digital.
Konsistensinya dalam menulis lagu berdasarkan pengalaman pribadi, seperti pada single Trust Issue, memperkuat sentuhan personal yang menjadi daya tarik utama bagi para penggemarnya.
Kini, Nikah Sempurna sudah dapat dinikmati di seluruh platform musik digital. Lagu ini diharapkan mampu menjadi representasi perasaan bagi mereka yang sedang berjuang membangun komitmen di atas landasan kejujuran dan penerimaan. (Z-1)
