Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025: Bergerak Variatif

Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Selasa 19 Agustus 2025, menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada tiga produk logam mulia, yakni UBS, Galeri24, dan Antam.

Harga emas Galeri24 masih stabil di harga Rp1.881.000 per gram. Harga emas UBS mengalami kenaikan dari Rp1.893.000 per gram menjadi Rp1.901.000 per gram. Adapun, harga emas Antam turun tipis dari Rp1.963.000 per gram menjadi Rp1.961.000 per gram.

Dari sisi ketersediaan, emas Galeri24 dipasarkan mulai ukuran 0,5 gram hingga 1 kilogram, sedangkan emas UBS tersedia dalam varian 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas di Pegadaian, Selasa 19 Agustus 2025:

Harga Emas UBS:

Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.028.000

Harga emas UBS 1 gram: Rp1.901.000

Harga emas UBS 2 gram: Rp3.770.000

Harga emas UBS 5 gram: Rp9.317.000

Harga emas UBS 10 gram: Rp18.536.000

Harga emas UBS 25 gram: Rp46.246.000

Harga emas UBS 50 gram: Rp92.303.000

Harga emas UBS 100 gram: Rp184.531.000

Harga emas UBS 250 gram: Rp461.192.000

Harga emas UBS 500 gram: Rp921.298.000

Harga emas Galeri24:

Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp987.000

Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.881.000.

Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.705.000

Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.194.000

Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.338.000

Harga emas Galeri24 25 gram: Rp45.731.000

Harga emas Galeri24 50 gram: Rp91.388.000

Harga emas Galeri24 100 gram: Rp182.686.000

Harga emas Galeri24 250 gram: Rp456.488.000

Harga emas Galeri24 500 gram: Rp912.526.000

Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.825.052.000.

Pentingnya Investasi Emas

Emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang relatif aman (safe haven), terutama di tengah fluktuasi ekonomi global. Perubahan harga harian yang cenderung kecil memberi peluang bagi investor untuk membeli secara bertahap sehingga harga rata-rata lebih stabil. Selain itu, emas juga cocok untuk tabungan jangka panjang sekaligus pelindung nilai dari inflasi. (Ant/E-3)