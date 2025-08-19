Headline
Setnov Bebas Jadi Preseden Buruk

Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025: Bergerak Variatif

Andhika Prasetyo
19/8/2025 06:55
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025: Bergerak Variatif
Ilustrasi(Antara)

Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Selasa 19 Agustus 2025, menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada tiga produk logam mulia, yakni UBS, Galeri24, dan Antam.

Harga emas Galeri24 masih stabil di harga Rp1.881.000 per gram. Harga emas UBS mengalami kenaikan dari Rp1.893.000 per gram menjadi Rp1.901.000 per gram. Adapun, harga emas Antam turun tipis dari Rp1.963.000 per gram menjadi Rp1.961.000 per gram.

Dari sisi ketersediaan, emas Galeri24 dipasarkan mulai ukuran 0,5 gram hingga 1 kilogram, sedangkan emas UBS tersedia dalam varian 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas di Pegadaian, Selasa 19 Agustus 2025:

Harga Emas UBS:

  • Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.028.000
  • Harga emas UBS 1 gram: Rp1.901.000
  • Harga emas UBS 2 gram: Rp3.770.000
  • Harga emas UBS 5 gram: Rp9.317.000
  • Harga emas UBS 10 gram: Rp18.536.000
  • Harga emas UBS 25 gram: Rp46.246.000
  • Harga emas UBS 50 gram: Rp92.303.000
  • Harga emas UBS 100 gram: Rp184.531.000
  • Harga emas UBS 250 gram: Rp461.192.000
  • Harga emas UBS 500 gram: Rp921.298.000

Harga emas Galeri24:

  • Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp987.000
  • Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.881.000.
  • Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.705.000
  • Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.194.000
  • Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.338.000
  • Harga emas Galeri24 25 gram: Rp45.731.000
  • Harga emas Galeri24 50 gram: Rp91.388.000
  • Harga emas Galeri24 100 gram: Rp182.686.000
  • Harga emas Galeri24 250 gram: Rp456.488.000
  • Harga emas Galeri24 500 gram: Rp912.526.000
  • Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.825.052.000.

Pentingnya Investasi Emas

Emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang relatif aman (safe haven), terutama di tengah fluktuasi ekonomi global. Perubahan harga harian yang cenderung kecil memberi peluang bagi investor untuk membeli secara bertahap sehingga harga rata-rata lebih stabil. Selain itu, emas juga cocok untuk tabungan jangka panjang sekaligus pelindung nilai dari inflasi. (Ant/E-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved