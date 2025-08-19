Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025: Bergerak Variatif

Headline
Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Selasa 19 Agustus 2025, menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada tiga produk logam mulia, yakni UBS, Galeri24, dan Antam.
Harga emas Galeri24 masih stabil di harga Rp1.881.000 per gram. Harga emas UBS mengalami kenaikan dari Rp1.893.000 per gram menjadi Rp1.901.000 per gram. Adapun, harga emas Antam turun tipis dari Rp1.963.000 per gram menjadi Rp1.961.000 per gram.
Dari sisi ketersediaan, emas Galeri24 dipasarkan mulai ukuran 0,5 gram hingga 1 kilogram, sedangkan emas UBS tersedia dalam varian 0,5 gram hingga 500 gram.
Emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang relatif aman (safe haven), terutama di tengah fluktuasi ekonomi global. Perubahan harga harian yang cenderung kecil memberi peluang bagi investor untuk membeli secara bertahap sehingga harga rata-rata lebih stabil. Selain itu, emas juga cocok untuk tabungan jangka panjang sekaligus pelindung nilai dari inflasi. (Ant/E-3)
Kabar gembira kepada masyarakat yang ingin menambah koleksi investasi emas. Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Rabu 13 Agustus 2025, mengalami penurunan.
Setelah mengalami stagnansi pada perdagangan kemarin, harga emas di Pegadaian pada hari Selasa, 12 Agustus 2025, mengalami penurunan.
Seperti pada awal pekan-awal pekan sebelumnya, harga emas di Pegadaian, pada Senin 11 Agustus 2025, tidak bergerak. Harga emas hari ini, baik produk Galeri24, UBS maupun Antam, kompak stabil.
Harga emas di Pegadaian pada perdagangan Sabtu, 9 Agustus 2025, mengalami lonjakan. Harga emas hari ini, baik produk Antam, Galeri24 maupun UBS, kompak naik.
Harga emas Antam mengalami penurunan pada perdagangan Senin, 18 Agustus 2025. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.894.000 per gram.
Setelah lima hari berturut-turut tertekan, harga emas Antam akhirnya kembali bangkit pada Kamis, 14 Agustus 2025. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.933.000 per gram.
Tren penurunan harga emas masih terus berlanjut. Harga emas Antam, pada perdagangan Rabu, 13 Agustus 2025, anjlok Rp7.000. Harga emas hari ini tercatat di level Rp1.917.000 per gram.
