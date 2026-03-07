Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 7 Maret 2026: UBS-Galeri 24 Anjlok Bareng

ilustrasi(Antara)

Harga emas hari ini di Pegadaian, Sabtu 7 Maret 2026, mengalami koreksi. Dua produk unggulan, yakni emas UBS dan Galeri 24, terpantau kompak mengalami penurunan harga dibandingkan hari sebelumnya.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Sahabat Pegadaian, harga emas UBS ukuran 1 gram kini dijual seharga Rp3.073.000, turun Rp23.000 dari posisi sebelumnya Rp3.096.000. Sementara itu, harga emas Galeri 24 untuk ukuran yang sama dibanderol Rp3.058.000, menyusut Rp22.000 dari harga kemarin.

Berikut daftar lengkap harga emas di Pegadaian, Sabtu 7 Maret 2026

Ukuran Emas Galeri 24 (Rupiah) Emas UBS (Rupiah) 0,5 Gram 1.604.000 1.661.000 1 Gram 3.058.000 3.073.000 5 Gram 14.996.000 15.069.000 10 Gram 29.912.000 29.980.000 50 Gram 148.639.000 149.296.000

Penurunan harga emas Pegadaian hari ini dapat menjadi peluang bagi investor untuk melakukan akumulasi atau dollar cost averaging. Namun, perlu diingat bahwa harga emas di Pegadaian bersifat fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar komoditas global.

Perkembangan Ekosistem Emas Nasional

Di sisi lain, PT Pegadaian terus memperkuat posisinya dalam ekosistem emas nasional. Hingga awal tahun 2026, perusahaan tercatat mengelola sekitar 141 ton emas. Pengelolaan ini mencakup berbagai produk seperti tabungan emas, modal kerja emas, hingga layanan titipan emas masyarakat.

Langkah ini sejalan dengan peta jalan (roadmap) Indonesia Bullion Ecosystem yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam perdagangan emas dunia, didukung oleh pembentukan bullion bank yang direncanakan beroperasi penuh pada pertengahan tahun ini. (E-3)