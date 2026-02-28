Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 28 Februari 2026: UBS-Galeri 24 Kompak Turun

Headline
Harga emas hari ini, Sabtu 28 Februari 2026, di Pegadaian mengalami penurunan. Berdasarkan rilis data terbaru, dua produk emas yaitu UBS dan Galeri 24 kompak anjlok. Harga emas UBS kini dibanderol mencapai Rp3.080.000 per gram, sementara harga emas Galeri 24 mengikuti di angka Rp3.065.000 per gram.
Berikut adalah perbandingan harga emas harga emas di Pegadaian dalam satuan 1 gram dalam Mata Uang Rupiah:
|Jenis Produk
|Harga per Gram
|Keterangan
|Emas UBS
|Rp3.080.000
|Tersedia di Outlet Pegadaian
|Emas Galeri 24
|Rp3.065.000
|Produk Anak Usaha Pegadaian
Kenaikan harga emas hari ini dipengaruhi oleh sentimen pasar global yang cenderung menghindari risiko pada awal tahun 2026. Meskipun nilai Mata Uang Rupiah tetap stabil, harga emas dunia yang terus merangkak naik memberikan dampak langsung pada harga jual di tingkat ritel seperti Pegadaian.
Bagi kolektor dan investor, emas Galeri 24 sering menjadi pilihan karena harga beli yang sedikit lebih kompetitif, namun emas UBS tetap memiliki basis peminat yang luas karena reputasi mereknya yang sudah lama dikenal di Indonesia.
Masyarakat dapat melakukan pembelian emas secara langsung di outlet Pegadaian terdekat atau melalui aplikasi digital. Selain pembelian tunai, tersedia juga fitur Tabungan Emas yang memungkinkan nasabah membeli emas mulai dari berat 0,01 gram dengan konversi Mata Uang Rupiah yang sangat terjangkau.
Disclaimer: Harga emas bersifat fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sesuai dengan kondisi pasar logam mulia dunia dan kebijakan PT Pegadaian. (E-3)
