Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 3 Maret 2026: Menuju Rp3,2 Juta

ilustrasi(Antara)

Harga emas hari ini, Selasa 3 Maret 2026, di Pegadaian mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga emas di Pegadaian ini sejalan dengan tren harga emas global yang kembali menguat di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

Mengutip data resmi dari laman Sahabat Pegadaian, harga emas UBS untuk ukuran 1 gram hari ini dipatok sebesar Rp3.195.000. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp28.000 jika dibandingkan dengan harga pada Senin (2/3) yang berada di level Rp3.167.000 per gram.

Rincian Harga Emas Galeri 24

Kenaikan lebih tinggi terjadi pada emas cetakan Galeri 24. Untuk ukuran 1 gram, emas Galeri 24 kini dijual seharga Rp3.173.000, melonjak Rp43.000 dari posisi sebelumnya Rp3.130.000 per gram. Berikut adalah tabel rincian harga emas Galeri 24 selengkapnya:

Ukuran Harga Jual (Rp) Harga Buyback (Rp) 0,5 Gram 1.664.000 1.488.000 1 Gram 3.173.000 2.977.000 5 Gram 15.560.000 14.886.000 10 Gram 31.037.000 29.773.000

Pemicu Kenaikan Harga Emas

Analis pasar modal menyebutkan bahwa lonjakan harga emas Pegadaian hari ini dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Situasi ini mendorong investor global untuk memborong aset aman seperti emas dan obligasi, sehingga harga emas spot dunia sempat menyentuh level USD 5.297 per ounce.

Selain faktor global, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Mata Uang Dolar AS juga menjadi faktor penentu harga emas di dalam negeri. Masyarakat diimbau untuk tetap memantau pergerakan harga secara berkala sebelum melakukan transaksi, karena harga emas di Pegadaian bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi pasar.