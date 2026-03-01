Harga Emas UBS dan Galeri24 Hari Ini 1 Maret 2026: Meroket ke Rp3,1 Juta per Gram

Harga emas UBS dan Galeri24 Hari Ini.(Antara)

Harga emas batangan di Pegadaian mencatatkan lonjakan signifikan pada awal Maret 2026. Berdasarkan data terbaru dari laman resmi Sahabat Pegadaian pada Minggu (1/3) pukul 08.20 WIB, harga emas produk UBS kini telah menembus angka Rp3.123.000 per gram.

Kenaikan harga emas hari ini tergolong drastis dibandingkan posisi pada Sabtu pagi sebelumnya. Saat itu, emas UBS masih dibanderol di angka Rp3.080.000 per gram. Tidak hanya UBS, emas produksi Galeri24 juga mengalami tren serupa dengan kenaikan dari Rp3.065.000 menjadi Rp3.092.000 per gram hari ini.

Analisis Kenaikan Harga Emas Pegadaian

Kenaikan harga yang terjadi mencapai puluhan ribu rupiah dalam kurun waktu 24 jam. Hal ini memicu minat investor yang ingin mengamankan asetnya di tengah fluktuasi ekonomi global pada tahun 2026.

Baca juga : Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 12 Januari 2026: Stabil Tinggi

Perlu dicatat bahwa harga jual emas di Pegadaian bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar komoditas dunia.

Untuk Galeri24, emas dijual dengan kuantitas mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram). Sementara untuk emas UBS tersedia mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 500 gram.

Daftar Lengkap Harga Emas Galeri24 (1 Maret 2026)

Ukuran Harga Terbaru (Mata Uang Rupiah) 0,5 gram Rp1.622.000 1 gram Rp3.092.000 2 gram Rp6.109.000 5 gram Rp15.161.000 10 gram Rp30.241.000 25 gram Rp75.197.000 50 gram Rp150.275.000 100 gram Rp300.400.000 250 gram Rp749.156.000 500 gram Rp1.498.310.000 1.000 gram Rp2.996.619.000

Daftar Lengkap Harga Emas UBS (1 Maret 2026)

Ukuran Harga Terbaru (Mata Uang Rupiah) 0,5 gram Rp1.688.000 1 gram Rp3.123.000 2 gram Rp6.197.000 5 gram Rp15.312.000 10 gram Rp30.463.000 25 gram Rp76.008.000 50 gram Rp151.705.000 100 gram Rp303.289.000 250 gram Rp757.998.000 500 gram Rp1.514.217.000

Bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi atau transaksi jual-beli emas batangan, sangat disarankan untuk terus memantau pergerakan harga secara real-time melalui aplikasi Pegadaian Digital atau mengunjungi outlet Pegadaian terdekat. (Z-10)