Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 2 Maret 2026: UBS dan Galeri 24 Naik Tajam

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Harga emas hari ini, Senin 2 Maret 2026, di Pegadaian mengalami kenaikan signifikan. Dua produk unggulan, yaitu emas UBS dan Galeri 24, terpantau kompak meroket dibandingkan posisi perdagangan pada akhir pekan lalu.
Berdasarkan pantauan di laman resmi Sahabat Pegadaian pukul 07.44 WIB, berikut adalah detail perubahan harga emas di Pegadaian:
|Berat (Gram)
|Galeri 24 (Mata Uang Rupiah)
|UBS (Mata Uang Rupiah)
|0,5
|1.642.000
|1.712.000
|1
|3.130.000
|3.167.000
|2
|6.184.000
|6.285.000
|5
|15.347.000
|15.530.000
|10
|30.613.000
|30.897.000
|50
|152.121.000
|153.863.000
|100
|304.090.000
|307.605.000
Lonjakan harga emas di awal Maret 2026 ini dipengaruhi kuat oleh faktor eksternal, terutama meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Konflik yang melibatkan kekuatan besar dunia memicu investor untuk mengamankan aset mereka dalam bentuk emas batangan.
Selain itu, proyeksi analis menunjukkan adanya potensi harga emas dunia mencetak rekor baru jika eskalasi perang terus berlanjut. Hal ini berdampak langsung pada harga jual di tingkat domestik Indonesia, termasuk di outlet Pegadaian dan Galeri 24 di seluruh wilayah.
Bagi Anda yang ingin melakukan investasi atau pembelian, disarankan untuk terus memantau pergerakan harga secara real-time melalui aplikasi Pegadaian Digital atau mengunjungi outlet Galeri 24 terdekat. (E-3)
Berdasarkan data resmi Logam Mulia pada Senin (9/3/2026), harga emas Antam berada di level Rp3.004.000 per gram.
Harga emas Antam hari ini, Senin (9/3/2026), turun tajam ke level Rp3.004.000 per gram. Simak rincian harga buyback dan analisis harga emas dunia terkini.
HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau stagnan pada perdagangan Senin, 9 Maret 2026.
HARGA emas batangan yang ditawarkan melalui PT Pegadaian (Persero) menunjukkan pergerakan yang stabil pada awal pekan ini.
Prediksi harga emas dalam seminggu berpotensi melonjak ke Rp3,15 juta. Simak analisis sentimen geopolitik Selat Hormuz dan dampaknya ke logam mulia.
Harga emas Antam hari ini Sabtu (7/3/2026) melambung ke level Rp3.059.000 per gram. Simak rincian harga emas batangan 0,5 gram hingga 1 kg di sini.
Update harga emas hari ini di Pegadaian. Emas UBS dan Galeri 24 kompak turun pada Sabtu (7/3/2026) pagi. Cek rincian harga lengkapnya di sini.
Harga emas hari ini di Pegadaian, Kamis 5 Maret 2026, merosot tajam. Emas UBS dibanderol Rp3.091.000 per gram dan Galeri 24 Rp3.075.000 per gram. Cek rinciannya.
Update harga emas hari ini di Pegadaian, Rabu 4 Maret 2026. Harga emas UBS dan Galeri 24 mengalami penurunan signifikan. Cek rincian harga per gram di sini.
Harga emas batangan di PT Pegadaian (Persero) untuk cetakan UBS dan Galeri 24 terpantau mengalami kenaikan signifikan pada perdagangan hari ini, Selasa, 3 Maret 2026.
Harga emas UBS hari ini di Pegadaian tembus Rp3,080 juta per gram, sementara Galeri 24 dibanderol Rp3,065 juta per gram pada Sabtu (28/2).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved