Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 2 Maret 2026: UBS dan Galeri 24 Naik Tajam

Harga emas hari ini, Senin 2 Maret 2026, di Pegadaian mengalami kenaikan signifikan. Dua produk unggulan, yaitu emas UBS dan Galeri 24, terpantau kompak meroket dibandingkan posisi perdagangan pada akhir pekan lalu.

Rincian Kenaikan Harga Emas Hari Ini

Berdasarkan pantauan di laman resmi Sahabat Pegadaian pukul 07.44 WIB, berikut adalah detail perubahan harga emas di Pegadaian:

Harga Emas UBS: Harga hari ini mencapai Rp3.167.000 per gram , naik sebesar Rp44.000 dari harga sebelumnya Rp3.123.000.

Harga Emas Galeri 24: Harga hari ini berada di level Rp3.130.000 per gram, meningkat Rp38.000 dari harga sebelumnya Rp3.092.000.

Tabel Lengkap Harga Emas Pegadaian 2 Maret 2026

Berat (Gram) Galeri 24 (Mata Uang Rupiah) UBS (Mata Uang Rupiah) 0,5 1.642.000 1.712.000 1 3.130.000 3.167.000 2 6.184.000 6.285.000 5 15.347.000 15.530.000 10 30.613.000 30.897.000 50 152.121.000 153.863.000 100 304.090.000 307.605.000

Analisis Pasar: Kenapa Harga Emas Naik?

Lonjakan harga emas di awal Maret 2026 ini dipengaruhi kuat oleh faktor eksternal, terutama meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Konflik yang melibatkan kekuatan besar dunia memicu investor untuk mengamankan aset mereka dalam bentuk emas batangan.

Selain itu, proyeksi analis menunjukkan adanya potensi harga emas dunia mencetak rekor baru jika eskalasi perang terus berlanjut. Hal ini berdampak langsung pada harga jual di tingkat domestik Indonesia, termasuk di outlet Pegadaian dan Galeri 24 di seluruh wilayah.

Bagi Anda yang ingin melakukan investasi atau pembelian, disarankan untuk terus memantau pergerakan harga secara real-time melalui aplikasi Pegadaian Digital atau mengunjungi outlet Galeri 24 terdekat. (E-3)