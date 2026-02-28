Harga Emas Antam Hari Ini 28 Februari 2026: OTW ke Rp3,1 Juta

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Harga emas Antam hari ini, Sabtu 28 Februari 2026, bergerak mengejutkan. Harga emas hari ini terpantau meroket tajam Rp40.000 per gram menjadi Rp3.085.000 per gram.
Kenaikan harga tidak terjadi karena satu faktor tunggal, tetapi akibat kombinasi tekanan global yang mendorong investor mencari aset aman (safe haven). Dalam konteks sekarang, ada beberapa penyebab utama mengapa harga emas melonjak, yaitu ketidapastian global, peningkatan risiko geopolitik, dan ekspektasi kebijakan suku bunga.
Berikut adalah rincian harga emas Antam dalam Mata Uang Rupiah sebelum dikenakan pajak (PPh 22):
|Ukuran Emas
|Harga Dasar (Mata Uang Rupiah)
|0,5 Gram
|Rp1.592.500
|1 Gram
|Rp3.085.000
|5 Gram
|Rp15.175.000
|10 Gram
|Rp30.295.000
|100 Gram
|Rp302.112.000
Bagi Anda yang ingin menjual kembali koleksi logam mulia, harga buyback emas Antam hari ini berada di posisi Rp2.980.000 per gram. Angka ini juga mengalami penyesuaian signifikan mengikuti kenaikan harga jual.
Perlu diingat bahwa harga yang tertera di atas belum termasuk pajak. Berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar:
Setiap transaksi akan disertai dengan bukti potong pajak sebagai dokumen resmi. Kenaikan harga emas hari ini menjadi sinyal kuat bagi investor untuk terus memantau pergerakan harga komoditas global yang sangat dinamis di tahun 2026. (E-3)
Berdasarkan data resmi Logam Mulia pada Senin (9/3/2026), harga emas Antam berada di level Rp3.004.000 per gram.
Harga emas Antam hari ini, Senin (9/3/2026), turun tajam ke level Rp3.004.000 per gram. Simak rincian harga buyback dan analisis harga emas dunia terkini.
HARGA emas batangan yang ditawarkan melalui PT Pegadaian (Persero) menunjukkan pergerakan yang stabil pada awal pekan ini.
Prediksi harga emas dalam seminggu berpotensi melonjak ke Rp3,15 juta. Simak analisis sentimen geopolitik Selat Hormuz dan dampaknya ke logam mulia.
Harga emas Antam hari ini Sabtu (7/3/2026) melambung ke level Rp3.059.000 per gram. Simak rincian harga emas batangan 0,5 gram hingga 1 kg di sini.
Update harga emas hari ini di Pegadaian. Emas UBS dan Galeri 24 kompak turun pada Sabtu (7/3/2026) pagi. Cek rincian harga lengkapnya di sini.
Berdasarkan data resmi Logam Mulia pada Senin (9/3/2026), harga emas Antam berada di level Rp3.004.000 per gram.
HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau stagnan pada perdagangan Senin, 9 Maret 2026.
Harga emas Antam hari ini Sabtu (7/3/2026) melambung ke level Rp3.059.000 per gram. Simak rincian harga emas batangan 0,5 gram hingga 1 kg di sini.
HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau stabil pada perdagangan Jumat, 6 Maret 2026.
Harga emas Antam hari ini, Kamis 5 Maret 2026, naik Rp4.000 menjadi Rp3.049.000 per gram. Harga buyback melonjak Rp25.000. Cek rincian harga selengkapnya.
Harga emas Antam hari ini, Rabu 4 Maret 2026, merosot tajam Rp77.000 ke level Rp3.045.000 per gram. Simak update harga buyback dan rincian lengkapnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved