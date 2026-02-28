Harga Emas Antam Hari Ini 28 Februari 2026: OTW ke Rp3,1 Juta

ilustrasi(Antara)

Harga emas Antam hari ini, Sabtu 28 Februari 2026, bergerak mengejutkan. Harga emas hari ini terpantau meroket tajam Rp40.000 per gram menjadi Rp3.085.000 per gram.

Kenaikan harga tidak terjadi karena satu faktor tunggal, tetapi akibat kombinasi tekanan global yang mendorong investor mencari aset aman (safe haven). Dalam konteks sekarang, ada beberapa penyebab utama mengapa harga emas melonjak, yaitu ketidapastian global, peningkatan risiko geopolitik, dan ekspektasi kebijakan suku bunga.

Daftar Harga Emas Antam Sabtu, 28 Februari 2026

Berikut adalah rincian harga emas Antam dalam Mata Uang Rupiah sebelum dikenakan pajak (PPh 22):

Ukuran Emas Harga Dasar (Mata Uang Rupiah) 0,5 Gram Rp1.592.500 1 Gram Rp3.085.000 5 Gram Rp15.175.000 10 Gram Rp30.295.000 100 Gram Rp302.112.000

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini

Bagi Anda yang ingin menjual kembali koleksi logam mulia, harga buyback emas Antam hari ini berada di posisi Rp2.980.000 per gram. Angka ini juga mengalami penyesuaian signifikan mengikuti kenaikan harga jual.

Ketentuan Pajak Pembelian Emas

Perlu diingat bahwa harga yang tertera di atas belum termasuk pajak. Berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar:

0,45% bagi pemegang NPWP.

0,9% bagi non-NPWP.

Setiap transaksi akan disertai dengan bukti potong pajak sebagai dokumen resmi. Kenaikan harga emas hari ini menjadi sinyal kuat bagi investor untuk terus memantau pergerakan harga komoditas global yang sangat dinamis di tahun 2026. (E-3)