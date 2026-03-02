Harga Emas Hari Ini 2 Maret 2026: Rekor Dunia US$ 5.361, Antam Meroket ke Rp 3,1 Juta

Headline
HARGA emas dunia mencatatkan rekor sejarah baru pada perdagangan Senin (2/3). Mengutip data pasar spot pukul 07.23 WIB, harga emas terbang 1,4% ke level US$ 5.361,9 per troy ons. Ini merupakan level tertinggi sepanjang masa, dipicu oleh status emas sebagai aset safe haven utama di tengah pecahnya perang terbuka antara blok AS-Israel melawan Iran.
Kenaikan harga emas global memberikan tekanan hebat pada harga logam mulia domestik. Berdasarkan data resmi Logam Mulia Antam, harga emas batangan mengalami kenaikan drastis sebesar Rp 50.000 per gram dibandingkan hari sebelumnya.
|Ukuran Emas
|Harga Dasar
|0,5 gram
|Rp 1.617.500
|1 gram
|Rp3.135.000
|5 gram
|Rp15.450.000
|10 gram
|Rp30.845.000
|100 gram
|Rp307.712.000
Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali oleh Antam juga naik signifikan menjadi Rp2.914.000 per gram. Transaksi buyback dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemegang NPWP sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Sejumlah lembaga keuangan internasional mulai merevisi target harga emas mereka. JP Morgan dalam laporan terbarunya memproyeksikan emas bisa menyentuh level US$ 6.300 per troy ons pada akhir tahun 2026 jika ketidakpastian geopolitik dan defisit fiskal Amerika Serikat terus memburuk.
Analis komoditas dalam negeri, Ibrahim Assuaibi, menilai eskalasi di Timur Tengah yang melibatkan serangan rudal ke titik-titik strategis telah menciptakan kepanikan pasar. "Ada indikasi kuat jika perang berlanjut, harga emas dunia akan menguji level US$ 5.500 dalam pekan ini, yang bisa mendorong harga emas Antam ke kisaran Rp3,4 juta hingga Rp3,5 juta per gram," ungkapnya. (E-4)
