Harga Emas Antam Hari Ini Tembus Rp3,135 Juta imbas Perang Iran vs AS

Harga emas Antam mencatatkan kenaikan fantastis pada perdagangan awal pekan, Senin, 2 Maret 2026. Harga emas hari ini melonjak Rp50.000 per gram, membuat harga emas Antam kini berada di level Rp3.135.000 per gram.
Kenaikan tajam ini dipicu oleh memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah dan pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp16.800-an per dolar AS.
Berikut adalah rincian harga emas Antam di Butik Logam Mulia Jakarta (Pulo Gadung) untuk berbagai ukuran:
|Ukuran
|Harga Dasar (Mata Uang Rupiah)
|0,5 gram
|1.617.500
|1 gram
|3.135.000
|2 gram
|6.210.000
|5 gram
|15.450.000
|10 gram
|30.845.000
|50 gram
|153.895.000
|100 gram
|307.712.000
Harga pembelian kembali atau buyback emas Antam hari ini juga mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp50.000, sehingga berada di level Rp2.914.000 per gram. Harga buyback ini merupakan acuan jika Anda ingin menjual kembali emas Anda ke Butik Logam Mulia.
Sesuai dengan ketentuan PMK No. 34/PMK.10/2017, transaksi buyback dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% untuk pemegang NPWP dan 3,0% untuk non-NPWP. Pajak ini langsung dipotong dari total nilai transaksi.
Kenaikan harga emas yang sangat agresif di awal Maret 2026 ini tidak terlepas dari kondisi ketidakpastian global. Konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat memicu kekhawatiran akan terjadinya perang skala besar, sehingga emas menjadi pilihan utama investor untuk mengamankan nilai aset mereka.
Di sisi lain, tekanan terhadap nilai tukar Mata Uang Rupiah yang terus melemah terhadap Dolar AS memberikan dampak ganda bagi kenaikan harga emas di pasar domestik. Para analis memperkirakan harga emas masih memiliki ruang untuk menguat jika ketegangan geopolitik tidak segera mereda dalam waktu dekat.
