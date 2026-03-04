Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 4 Maret 2026: UBS-Galeri 24 Kompak Anjlok

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Harga emas hari ini di Pegadaian, Rabu 4 Maret 2026, terpantau mengalami koreksi. Harga emas untuk dua produk, yakni UBS dan Galeri 24, kompak menunjukkan tren pelemaha.dibandingkan hari sebelumnya.
Penurunan ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang ingin melakukan aksi beli atau menambah portofolio investasi emas mereka di tengah fluktuasi pasar global. Berdasarkan pantauan data terbaru, penggunaan Mata Uang Rupiah yang stabil turut mempengaruhi penyesuaian harga di level retail dalam negeri.
Berikut adalah tabel rincian harga emas di Pegadaian untuk berbagai ukuran berat dalam Mata Uang Rupiah:
|Ukuran (Gram)
|Harga Emas Galeri 24
|Harga Emas UBS
|1 Gram
|Rp3.146.000
|Rp3.162.000
Penurunan harga emas di Pegadaian hari ini dipicu oleh beberapa faktor fundamental. Pertama, adanya penguatan indeks dolar global yang menekan harga emas di pasar spot internasional. Emas sebagai aset "safe haven" cenderung ditinggalkan sementara oleh investor yang beralih ke instrumen dengan imbal hasil lebih tinggi.
Kedua, kondisi ekonomi domestik dengan nilai tukar Mata Uang Rupiah yang terjaga memberikan stabilitas pada harga impor emas. Analis memprediksi harga emas masih akan bergerak volatil dalam pekan ini menunggu rilis data inflasi global terbaru. Bagi investor jangka panjang, momentum penurunan harga seperti ini sering kali dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi aset.
Perlu diingat bahwa harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar. Masyarakat disarankan untuk memantau harga secara real-time melalui aplikasi Pegadaian Digital atau datang langsung ke outlet Pegadaian terdekat sebelum melakukan transaksi.
