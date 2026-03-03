Harga Emas Antam Hari Ini 3 Maret 2026: Turun Jadi Rp3,122 Juta

Headline
Harga emas Antam, pada perdagangan 3 Maret 2026, terpantau mengalami penurunan. Harga emas hari ini turun Rp13.000 per gram, menjadi Rp3.122.000 per gram.
Sebelumnya pada Senin (2/3), harga emas batangan Antam berada di posisi Rp3.135.000 per gram. Penurunan ini mengakhiri tren penguatan yang sempat terjadi selama beberapa hari terakhir di tengah fluktuasi pasar global.
Bagi investor yang ingin melakukan transaksi, berikut adalah daftar lengkap harga emas batangan Antam di Butik Emas Logam Mulia (Gedung Antam) pada perdagangan Selasa (3/3):
|Pecahan
|Harga (Mata Uang Rupiah)
|0,5 Gram
|1.611.000
|1 Gram
|3.122.000
|5 Gram
|15.335.000
|10 Gram
|30.615.000
|50 Gram
|152.745.000
|100 Gram
|305.412.000
|1.000 Gram
|3.052.600.000
Sementara itu, harga jual kembali atau buyback emas Antam pada hari ini juga turun Rp13.000 menjadi Rp2.945.000 per gram dibandingkan harga buyback pada Senin (2/3) yang senilai Rp2.958.000 per gram.
Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
Penurunan harga emas hari ini dipicu oleh penguatan nilai tukar Dolar AS dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat, yang mengurangi daya tarik emas sebagai aset tanpa bunga. Namun, analis memperkirakan harga emas masih berpotensi rebound mengingat ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi di tahun 2026 ini. (E-3)
