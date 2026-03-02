Cara Beli Emas Antam Resmi 2026: Panduan Lengkap, Praktis, dan Aman

Headline
Investasi emas batangan tetap menjadi primadona di tahun 2026 sebagai aset pelindung nilai (safe haven). Namun, seiring tingginya permintaan, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menerapkan prosedur yang lebih terstruktur untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pelanggan.
Membeli langsung di Butik Emas Logam Mulia (BELM) memberikan kepuasan karena Anda bisa langsung memegang fisik emas. Namun, per tahun 2026, Antam mewajibkan sistem Antrean Online untuk kenyamanan bersama.
antrean.logammulia.com sebelum datang. Pilih lokasi butik dan jadwal kedatangan yang tersedia.
Jika Anda tidak memiliki waktu untuk mengantre, pembelian via situs resmi adalah solusi paling praktis dan aman.
www.logammulia.com. Buat akun baru dengan mengisi data diri sesuai KTP dan melampirkan nomor NPWP.
Metode ini sangat populer di tahun 2026 bagi generasi muda yang ingin mencicil investasi emas mulai dari nominal kecil.
Bisa. Namun, sesuai aturan perpajakan terbaru, pembeli tanpa NPWP akan dikenakan potongan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika Anda menyertakan NPWP, potongan pajaknya hanya 0,45%. Selisih ini cukup terasa jika Anda membeli dalam jumlah besar.
Setiap produk emas Antam terbaru kini dilengkapi dengan teknologi CertiCard. Anda bisa mengunduh aplikasi CertiEye di smartphone dan memindai (scan) QR Code yang ada di kemasan emas untuk memverifikasi keasliannya secara real-time.
Agar investasi Anda memberikan imbal hasil maksimal, perhatikan hal berikut:
Membeli emas Antam di tahun 2026 kini jauh lebih efisien dengan adanya integrasi sistem digital. Dengan mengikuti panduan di atas, Anda dapat memiliki aset berharga ini dengan cara yang legal, aman, dan terjamin keasliannya untuk masa depan finansial yang lebih kuat.
Berdasarkan data resmi Logam Mulia pada Senin (9/3/2026), harga emas Antam berada di level Rp3.004.000 per gram.
