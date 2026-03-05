Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 5 Maret 2026: Anjlok sangat Dalam

ilustrasi(Antara)

Harga emas hari ini Pegadaian, Kamis 5 Maret 2026, terpantau mengalami koreksi cukup dalam. Penurunan ini terjadi pada dua produk utama yang dipasarkan melalui jaringan Pegadaian, yakni emas cetakan PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) dan emas merek Galeri 24.

Berdasarkan data terbaru dari laman resmi Sahabat Pegadaian, harga emas UBS ukuran 1 gram kini dibanderol seharga Rp3.091.000. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan sebesar Rp71.000 dibandingkan harga pada hari sebelumnya yang sempat menyentuh Rp3.162.000.

Setali tiga uang, harga emas Galeri 24 juga mengalami penyusutan. Untuk ukuran 1 gram, emas anak perusahaan Pegadaian ini dijual di level Rp3.075.000, turun Rp71.000 dari posisi sebelumnya di angka Rp3.146.000.

Tabel Rincian Harga Emas Pegadaian 5 Maret 2026

Berikut adalah daftar lengkap harga emas batangan UBS dan Galeri 24 dalam Mata Uang Rupiah per hari ini:

Ukuran Harga Emas UBS (Rp) Harga Emas Galeri 24 (Rp) 0,5 Gram 1.670.000 1.613.000 1 Gram 3.091.000 3.075.000 2 Gram 6.133.000 6.077.000 5 Gram 15.154.000 15.081.000 10 Gram 30.150.000 30.082.000 25 Gram 75.226.000 74.801.000 50 Gram 150.144.000 149.483.000 100 Gram 300.169.000 298.819.000 250 Gram 750.199.000 745.211.000 500 Gram 1.498.637.000 1.490.421.000 1.000 Gram - 2.980.842.000

Analisis Singkat: Mengapa Harga Emas Turun?

Penurunan tajam harga emas di Pegadaian hari ini mengikuti tren fluktuasi harga emas global yang sedang mengalami tekanan. Sebagai catatan, harga emas di Pegadaian bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala mengikuti dinamika pasar.

Bagi investor, momentum penurunan ini sering kali dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi aset (buy on weakness) guna investasi jangka panjang. Namun, disarankan untuk tetap memantau pergerakan harga secara real-time sebelum melakukan transaksi besar.