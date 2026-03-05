Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 5 Maret 2026: Anjlok sangat Dalam

Headline
Harga emas hari ini Pegadaian, Kamis 5 Maret 2026, terpantau mengalami koreksi cukup dalam. Penurunan ini terjadi pada dua produk utama yang dipasarkan melalui jaringan Pegadaian, yakni emas cetakan PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) dan emas merek Galeri 24.
Berdasarkan data terbaru dari laman resmi Sahabat Pegadaian, harga emas UBS ukuran 1 gram kini dibanderol seharga Rp3.091.000. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan sebesar Rp71.000 dibandingkan harga pada hari sebelumnya yang sempat menyentuh Rp3.162.000.
Setali tiga uang, harga emas Galeri 24 juga mengalami penyusutan. Untuk ukuran 1 gram, emas anak perusahaan Pegadaian ini dijual di level Rp3.075.000, turun Rp71.000 dari posisi sebelumnya di angka Rp3.146.000.
Tabel Rincian Harga Emas Pegadaian 5 Maret 2026
Berikut adalah daftar lengkap harga emas batangan UBS dan Galeri 24 dalam Mata Uang Rupiah per hari ini:
|Ukuran
|Harga Emas UBS (Rp)
|Harga Emas Galeri 24 (Rp)
|0,5 Gram
|1.670.000
|1.613.000
|1 Gram
|3.091.000
|3.075.000
|2 Gram
|6.133.000
|6.077.000
|5 Gram
|15.154.000
|15.081.000
|10 Gram
|30.150.000
|30.082.000
|25 Gram
|75.226.000
|74.801.000
|50 Gram
|150.144.000
|149.483.000
|100 Gram
|300.169.000
|298.819.000
|250 Gram
|750.199.000
|745.211.000
|500 Gram
|1.498.637.000
|1.490.421.000
|1.000 Gram
|-
|2.980.842.000
Penurunan tajam harga emas di Pegadaian hari ini mengikuti tren fluktuasi harga emas global yang sedang mengalami tekanan. Sebagai catatan, harga emas di Pegadaian bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala mengikuti dinamika pasar.
Bagi investor, momentum penurunan ini sering kali dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi aset (buy on weakness) guna investasi jangka panjang. Namun, disarankan untuk tetap memantau pergerakan harga secara real-time sebelum melakukan transaksi besar.
