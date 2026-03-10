Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Harga Emas Antam Hari Ini 10 Maret 2026 Naik ke Rp3,047 Juta Per Gram

Andhika Prasetyo
10/3/2026 09:54
Harga Emas Antam Hari Ini 10 Maret 2026 Naik ke Rp3,047 Juta Per Gram
ilustrasi(Antara)

 

Harga emas Antam hari ini, Selasa 10 Maret 2026, mencatatkan kenaikan tidak begitu signifikan. Berdasarkan informasi resmi dari situs Logam Mulia, harga emas hari ini naik sebesar Rp8.000 per gram dibandingkan harga pada hari sebelumnya. Dengan kenaikan tersebut, harga emas Antam kini berada di level Rp3.047.000 per gram. Pada perdagangan Senin (9/3), harga emas masih tertahan di angka Rp3.039.000 per gram.

Kenaikan juga terjadi pada harga buyback atau harga beli kembali. Harga buyback emas Antam hari ini dipatok sebesar Rp2.902.000 per gram. Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, transaksi buyback dengan nominal di atas Rp10 juta akan dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

Daftar Harga Emas Batangan Antam (10 Maret 2026)

Ukuran Harga Dasar (Mata Uang Rupiah)
0,5 gram 1.573.500
1 gram 3.047.000
2 gram 6.034.000
5 gram 15.000.000
10 gram 29.955.000
50 gram 149.445.000
100 gram 298.812.000
1.000 gram 2.986.600.000

Sebagai informasi, harga emas batangan tersebut sudah termasuk PPh 22 sebesar 0,25 persen untuk pemegang NPWP sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 34/PMK.10/2017. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Investor yang ingin melakukan transaksi disarankan untuk memantau pergerakan harga secara real-time melalui kanal resmi Antam atau gerai Butik Emas Logam Mulia terdekat, mengingat harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika pasar global.



Editor : Andhika
