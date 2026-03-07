Harga Emas Antam Hari Ini 7 Maret 2026: Naik Jadi Rp Rp3.059.000

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Harga emas Antam hari ini, Sabtu 7 Maret 2026, mencatatkan kenaikan tajam. Berdasarkan informasi dari laman resmi Logam Mulia, harga emas hari ini melonjak sebesar Rp35.000, membuat harga per gram kini berada di level Rp3.059.000.
Kenaikan ini merupakan salah satu lompatan harian tertinggi sepanjang tahun 2026, mempertegas posisi emas sebagai aset pelindung nilai di tengah fluktuasi pasar global.
|Ukuran Emas
|Harga (Mata Uang Rupiah)
|0,5 Gram
|1.579.500
|1 Gram
|3.059.000
|2 Gram
|6.058.000
|5 Gram
|15.070.000
|10 Gram
|30.085.000
|50 Gram
|150.095.000
|100 Gram
|300.112.000
|1.000 Gram (1 Kg)
|2.999.600.000
Harga buyback emas Antam hari ini juga naik ke posisi Rp2.950.000 per gram. Harga ini merupakan acuan jika Anda ingin menjual kembali emas Anda ke Butik Emas Logam Mulia.
Para analis ekonomi menilai lonjakan harga emas Antam dipicu oleh kombinasi sentimen global. Ketidakpastian geopolitik dan ekspektasi kebijakan moneter dari bank sentral dunia menjadi motor utama penguatan harga logam mulia. Emas tetap dianggap sebagai instrumen investasi paling aman (safe haven) saat kondisi pasar saham atau aset berisiko lainnya mengalami tekanan.
Selain itu, permintaan fisik emas di pasar domestik Indonesia tetap kuat meskipun harga terus merangkak naik, didorong oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi jangka panjang.
Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, setiap pembelian emas batangan akan dikenakan PPh 22. Bagi pemegang NPWP, dikenakan pajak sebesar 0,45%, sementara bagi non-NPWP dikenakan sebesar 0,9%. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22 sebagai dokumen resmi. (E-3)
Berdasarkan data resmi Logam Mulia pada Senin (9/3/2026), harga emas Antam berada di level Rp3.004.000 per gram.
Harga emas Antam hari ini, Senin (9/3/2026), turun tajam ke level Rp3.004.000 per gram. Simak rincian harga buyback dan analisis harga emas dunia terkini.
HARGA emas batangan yang ditawarkan melalui PT Pegadaian (Persero) menunjukkan pergerakan yang stabil pada awal pekan ini.
Prediksi harga emas dalam seminggu berpotensi melonjak ke Rp3,15 juta. Simak analisis sentimen geopolitik Selat Hormuz dan dampaknya ke logam mulia.
Update harga emas hari ini di Pegadaian. Emas UBS dan Galeri 24 kompak turun pada Sabtu (7/3/2026) pagi. Cek rincian harga lengkapnya di sini.
Berdasarkan data resmi Logam Mulia pada Senin (9/3/2026), harga emas Antam berada di level Rp3.004.000 per gram.
HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau stagnan pada perdagangan Senin, 9 Maret 2026.
HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau stabil pada perdagangan Jumat, 6 Maret 2026.
Harga emas Antam hari ini, Kamis 5 Maret 2026, naik Rp4.000 menjadi Rp3.049.000 per gram. Harga buyback melonjak Rp25.000. Cek rincian harga selengkapnya.
Harga emas Antam hari ini, Rabu 4 Maret 2026, merosot tajam Rp77.000 ke level Rp3.045.000 per gram. Simak update harga buyback dan rincian lengkapnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved