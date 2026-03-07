Harga Emas Antam Hari Ini 7 Maret 2026: Naik Jadi Rp Rp3.059.000

ilustrasi(Antara)

Harga emas Antam hari ini, Sabtu 7 Maret 2026, mencatatkan kenaikan tajam. Berdasarkan informasi dari laman resmi Logam Mulia, harga emas hari ini melonjak sebesar Rp35.000, membuat harga per gram kini berada di level Rp3.059.000.

Kenaikan ini merupakan salah satu lompatan harian tertinggi sepanjang tahun 2026, mempertegas posisi emas sebagai aset pelindung nilai di tengah fluktuasi pasar global.

Berikut daftar kengkap harga emas Antam, Sabtu 7 Maret 2026:

Ukuran Emas Harga (Mata Uang Rupiah) 0,5 Gram 1.579.500 1 Gram 3.059.000 2 Gram 6.058.000 5 Gram 15.070.000 10 Gram 30.085.000 50 Gram 150.095.000 100 Gram 300.112.000 1.000 Gram (1 Kg) 2.999.600.000

Harga buyback emas Antam hari ini juga naik ke posisi Rp2.950.000 per gram. Harga ini merupakan acuan jika Anda ingin menjual kembali emas Anda ke Butik Emas Logam Mulia.

Penyebab Lonjakan Harga Emas

Para analis ekonomi menilai lonjakan harga emas Antam dipicu oleh kombinasi sentimen global. Ketidakpastian geopolitik dan ekspektasi kebijakan moneter dari bank sentral dunia menjadi motor utama penguatan harga logam mulia. Emas tetap dianggap sebagai instrumen investasi paling aman (safe haven) saat kondisi pasar saham atau aset berisiko lainnya mengalami tekanan.

Selain itu, permintaan fisik emas di pasar domestik Indonesia tetap kuat meskipun harga terus merangkak naik, didorong oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi jangka panjang.

Ketentuan Pajak Pembelian Emas

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, setiap pembelian emas batangan akan dikenakan PPh 22. Bagi pemegang NPWP, dikenakan pajak sebesar 0,45%, sementara bagi non-NPWP dikenakan sebesar 0,9%. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22 sebagai dokumen resmi. (E-3)