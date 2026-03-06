Harga Emas Antam Hari Ini 6 Maret 2026: Stabil di Level Rp 3,049 Juta per Gram

Ilustrasi(Antara)

HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau stabil pada perdagangan Jumat, 6 Maret 2026. Berdasarkan data resmi dari laman Logam Mulia, harga emas Antam hari ini masih bertahan di level Rp 3.049.000 per gram, tidak berubah dari posisi penutupan pada Kamis (5/3).

Rincian Harga Emas Antam per Pecahan

Berikut adalah daftar lengkap harga emas Antam untuk berbagai ukuran hari ini, sebelum dikenakan pajak pembelian:

Pecahan Emas Harga Dasar 0,5 Gram Rp1.574.500 1 Gram Rp3.049.000 2 Gram Rp6.038.000 5 Gram Rp15.020.000 10 Gram Rp29.985.000 25 Gram Rp74.837.000 50 Gram Rp149.595.000 100 Gram Rp299.112.000 1.000 Gram (1 Kg) Rp2.989.600.000

Harga Buyback Emas Antam Melonjak

Berbeda dengan harga jual yang stabil, harga beli kembali atau buyback emas Antam justru mengalami kenaikan signifikan. Harga buyback hari ini tercatat berada di level Rp 2.819.000 per gram, naik Rp 25.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback adalah patokan harga jika Anda ingin menjual kembali emas ke Butik Emas Logam Mulia.

Catatan Pajak: Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk non-NPWP. Sementara untuk transaksi buyback dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemegang NPWP dan 3% bagi non-NPWP.

Analisis Pasar

Stabilitas harga emas di level psikologis Rp 3 juta per gram ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik yang masih tinggi. Para analis memprediksi harga emas masih berpotensi fluktuatif cenderung menguat selama permintaan terhadap aset safe haven tetap tinggi di pasar internasional. (E-4)