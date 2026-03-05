Turun Rp125 Ribu per Gram, Ini Simulasi Untung Rugi Beli Emas Pekan Ini

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
HARGA emas di Kota Batam, Kepulauan Riau, mengalami penurunan signifikan dalam dua hari terakhir. Setelah sempat mencapai puncak tertinggi pada Selasa (3/3) di angka Rp3.145.000 per gram, harga kini melandai ke level Rp3.020.000 per gram pada Rabu (4/3).
Penurunan sebesar Rp125.000 per gram ini memberikan dampak besar bagi masyarakat, terutama mereka yang melakukan transaksi dalam volume besar. Pergerakan harga ini terpantau mengikuti fluktuasi pasar emas nasional dan global yang dinamis dalam sepekan terakhir.
Penurunan harga sebesar Rp125.000 per gram mungkin terlihat kecil bagi pembeli satuan, namun bagi investor, angka ini sangat krusial. Berikut adalah simulasi selisih harga yang terjadi akibat koreksi hari ini dibandingkan hari sebelumnya:
|Berat Emas
|Total Selisih Penurunan
|1 Gram
|Rp125.000
|5 Gram
|Rp625.000
|10 Gram
|Rp1.250.000
|25 Gram
|Rp3.125.000
Meski harga sedang bergejolak, minat beli masyarakat Batam terpantau tidak surut. Berdasarkan pantauan di kawasan Mega Mall Batam Center, gerai perhiasan dan emas batangan masih dipadati konsumen yang ingin memanfaatkan momentum penurunan harga.
Fandi, salah satu karyawan di Toko Emas Banda Baru, mengungkapkan bahwa fluktuasi harga ini merupakan hal lumrah mengikuti pergerakan pasar nasional. Menariknya, jumlah masyarakat yang membeli emas justru lebih banyak dibandingkan mereka yang melakukan aksi jual (buyback).
“Harga sempat naik tinggi, sekarang sedang turun. Tapi pembeli tetap ramai. Bahkan trennya lebih banyak yang beli daripada yang jual saat ini,” ujar Fandi pada Rabu (4/3).
Bagi Anda yang berencana melakukan transaksi atau investasi, berikut adalah rincian harga emas terbaru berdasarkan kategori berat dan kepingan:
Salah seorang pembeli, Jarnalis, 44, mengaku tidak terlalu khawatir dengan pergerakan harga jangka pendek. Menurutnya, emas tetap menjadi instrumen investasi paling aman (safe haven) di tengah ketidakpastian ekonomi.
“Saya beli untuk investasi jangka panjang, minimal untuk 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi fluktuasi harian seperti sekarang ini tidak terlalu berpengaruh pada keputusan saya untuk menambah simpanan,” pungkasnya. (HK/E-4)
