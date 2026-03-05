Turun Rp125 Ribu per Gram, Ini Simulasi Untung Rugi Beli Emas Pekan Ini

Petugas menunjukkan perhiasan emas di salah satu toko emas di Batam, Rabu (4/3). Harga emas yang sempat menyentuh Rp3.145.000 per gram turun menjadi Rp3.020.000 per gram, namun minat beli masyarakat tetap tinggi.(MI/hend)

HARGA emas di Kota Batam, Kepulauan Riau, mengalami penurunan signifikan dalam dua hari terakhir. Setelah sempat mencapai puncak tertinggi pada Selasa (3/3) di angka Rp3.145.000 per gram, harga kini melandai ke level Rp3.020.000 per gram pada Rabu (4/3).

Penurunan sebesar Rp125.000 per gram ini memberikan dampak besar bagi masyarakat, terutama mereka yang melakukan transaksi dalam volume besar. Pergerakan harga ini terpantau mengikuti fluktuasi pasar emas nasional dan global yang dinamis dalam sepekan terakhir.

Simulasi Selisih Harga: Dampak Bagi Investor

Penurunan harga sebesar Rp125.000 per gram mungkin terlihat kecil bagi pembeli satuan, namun bagi investor, angka ini sangat krusial. Berikut adalah simulasi selisih harga yang terjadi akibat koreksi hari ini dibandingkan hari sebelumnya:

Berat Emas Total Selisih Penurunan 1 Gram Rp125.000 5 Gram Rp625.000 10 Gram Rp1.250.000 25 Gram Rp3.125.000

Pantauan Pasar: Pembeli Masih Mendominasi di Mega Mall Batam Center

Meski harga sedang bergejolak, minat beli masyarakat Batam terpantau tidak surut. Berdasarkan pantauan di kawasan Mega Mall Batam Center, gerai perhiasan dan emas batangan masih dipadati konsumen yang ingin memanfaatkan momentum penurunan harga.

Fandi, salah satu karyawan di Toko Emas Banda Baru, mengungkapkan bahwa fluktuasi harga ini merupakan hal lumrah mengikuti pergerakan pasar nasional. Menariknya, jumlah masyarakat yang membeli emas justru lebih banyak dibandingkan mereka yang melakukan aksi jual (buyback).

“Harga sempat naik tinggi, sekarang sedang turun. Tapi pembeli tetap ramai. Bahkan trennya lebih banyak yang beli daripada yang jual saat ini,” ujar Fandi pada Rabu (4/3).

Daftar Harga Emas Hari Ini di Batam

Bagi Anda yang berencana melakukan transaksi atau investasi, berikut adalah rincian harga emas terbaru berdasarkan kategori berat dan kepingan:

Harga Emas 24 Karat per Gram:

Emas Premium (1-4 gram): Rp2.884.000 per gram.

Rp2.884.000 per gram. Emas Kategori 5-15 gram: Rp2.857.000 per gram.

Rp2.857.000 per gram. Emas Kategori >45 gram: Rp2.804.000 per gram.

Harga Emas per Keping:

Ukuran 5 Gram: Rp14.454.000.

Rp14.454.000. Ukuran 10 Gram: Rp28.612.000.

Rp28.612.000. Ukuran 25 Gram: Rp71.024.000.

Tips Investasi: Pergerakan harga emas yang cepat dalam beberapa hari terakhir menunjukkan pentingnya strategi dollar cost averaging atau mencicil pembelian emas, terutama bagi masyarakat yang berencana membeli dalam jumlah besar untuk meminimalisir risiko fluktuasi.

Salah seorang pembeli, Jarnalis, 44, mengaku tidak terlalu khawatir dengan pergerakan harga jangka pendek. Menurutnya, emas tetap menjadi instrumen investasi paling aman (safe haven) di tengah ketidakpastian ekonomi.

“Saya beli untuk investasi jangka panjang, minimal untuk 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi fluktuasi harian seperti sekarang ini tidak terlalu berpengaruh pada keputusan saya untuk menambah simpanan,” pungkasnya. (HK/E-4)