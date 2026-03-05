Harga Emas Antam Hari Ini 5 Maret 2026: Naik Jadi Rp3.049.000 per gram

Headline
Harga emas Antam hari ini, Kamis, 5 Maret 2026, terpantau mengalami kenaikan meski tidak signifikan. Berdasarkan data dari laman resmi Logam Mulia, harga emas hari ini dibanderol Rp3.049.000 per gram, atau naik Rp4.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp3.045.000 per gram.
Kabar lebih menggembirakan datang dari harga pembelian kembali atau buyback. Harga buyback emas Antam hari ini melonjak signifikan sebesar Rp25.000, dari sebelumnya Rp2.794.000 menjadi Rp2.819.000 per gram. Kenaikan ini memberikan angin segar bagi investor yang berencana melakukan aksi jual.
Berikut adalah rincian harga emas batangan Antam dalam Mata Uang Rupiah untuk berbagai ukuran sebelum pengenaan pajak:
|Ukuran
|Harga Dasar (Rp)
|0,5 Gram
|1.574.500
|1 Gram
|3.049.000
|2 Gram
|6.038.000
|5 Gram
|15.020.000
|10 Gram
|29.985.000
|25 Gram
|74.837.000
|50 Gram
|149.595.000
|100 Gram
|299.112.000
|250 Gram
|747.515.000
|500 Gram
|1.494.820.000
|1.000 Gram
|2.989.600.000
Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemegang NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi akan disertai dengan bukti potong pajak sebagai dasar pelaporan.
Kenaikan harga emas Antam hari ini sejalan dengan penguatan harga emas global yang berada di posisi US$ 5.147,59 per troy ons. Investor disarankan untuk terus memantau fluktuasi nilai tukar Rupiah dan situasi geopolitik global, mengingat harga emas sangat sensitif terhadap sentimen pasar internasional.
